Tiki taka Beşiktaş!
Kara Kartal, Devler Ligi’nde en fazla başarılı kısa pas (244.7) yapan takım oldu, Barça’yı bile geride bıraktı
Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Beşiktaş'ın bazı istatistikleri dikkat çekiyor. 244.7 ile en fazla başarılı kısa pas yapan ekip durumunda olan ve zirvede yer alan siyah-beyazlılar, 'Tiki taka' lakabının sahili Barcelona'yı bile geride bırakmış durumda. Kara Kartal ayrıca 22.3'le, Atletico Madrid ve Porto'dan sonra 'en fazla top çalan takım' konumunda.
En fazla top kesen (19) takımlar arasında başarılı bir istatistik yakalayan Beşiktaş, ayrıca 2.7'yle ceza sahası dışından en az şut atan ama maç kazanan ekip oldu. Devler Ligi'nde %72.8'le en düşük pas yüzdesi olan takım olan siyah-beyazlılar, deplasmandaki Monaco maçında 461 pas yaptı. Siyah- beyazlıların uzun pas sayısı ise sadece 57 olarak dikkat çekti. Bir diğer değişle siyah-beyazlıların her 8 pasından 1'i uzun top oldu.
En fazla top kesen (19) takımlar arasında başarılı bir istatistik yakalayan Beşiktaş, ayrıca 2.7'yle ceza sahası dışından en az şut atan ama maç kazanan ekip oldu. Devler Ligi'nde %72.8'le en düşük pas yüzdesi olan takım olan siyah-beyazlılar, deplasmandaki Monaco maçında 461 pas yaptı. Siyah- beyazlıların uzun pas sayısı ise sadece 57 olarak dikkat çekti. Bir diğer değişle siyah-beyazlıların her 8 pasından 1'i uzun top oldu.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:02
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