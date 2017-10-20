Salah haftanın futbolcusu seçildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki üçüncü maçların ardından yapılan oylamada Liverpool forması giyen Mohamed Salah haftanın futbolcusu seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Liverpool'un Maribor'u 7-0 mağlup ettiği mücadelede iki kez rakip fileleri havalandıran, bir golün de pasını veren 25 yaşındaki Mısırlı futbolcu Salah, oyların yüzde 51'ini alarak haftanın futbolcusu oldu.
Grubunda üçte üç yaparak bir ilke imza atan Beşiktaş'a Monaco deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan 26 yaşındaki Cenk Tosun ise yüzde 33 oy oranıyla ikinci oldu. Spartak Moskova'dan Quincy Promes yüzde 7 ile üçüncü, Barcelona formasıyla Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan Lionel Messi de yüzde 4 ile dördüncü sırada kaldı.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:45
-
Fransızların savaşı
Toplam 4
Yorum
Nark0z FENER PARÇALAR
-
Önce yoracak
Toplam 33
Yorum
gs alırsanız bu macı anca bjk macını aldıgınız gibi hakemle alırsınız. hakemler olmasa kümeye oynuyordunuz
-
Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan...
Toplam 27
Yorum
JOSEPH SİZİN SU ŞİŞELERİNİZE VE CÜNEYT ÇAKIRA KARŞI KULLANACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK MAALESEF... BUNLARA RAĞMEN KAZANIRSAK HAKEME SAYARSINIZ AMA..
Salah haftanın futbolcusu seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.