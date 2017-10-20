 Salah haftanın futbolcusu seçildi – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Salah haftanın futbolcusu seçildi

    Salah haftanın futbolcusu seçildi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki üçüncü maçların ardından yapılan oylamada Liverpool forması giyen haftanın futbolcusu seçildi.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Liverpool'un Maribor'u 7-0 mağlup ettiği mücadelede iki kez rakip fileleri havalandıran, bir golün de pasını veren 25 yaşındaki Mısırlı futbolcu Salah, oyların yüzde 51'ini alarak haftanın futbolcusu oldu.

    Grubunda üçte üç yaparak bir ilke imza atan Beşiktaş'a Monaco deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan 26 yaşındaki Cenk Tosun ise yüzde 33 oy oranıyla ikinci oldu. Spartak Moskova'dan Quincy Promes yüzde 7 ile üçüncü, Barcelona formasıyla Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan Lionel Messi de yüzde 4 ile dördüncü sırada kaldı.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:45
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