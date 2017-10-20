Gol yağmuru

Beşiktaş’ın liderliğini perçinlediği ve Karabağ’ın ilk puanını aldığı haftada; Liverpool 7, Spartak 5 golle dikkatleri üzerine çekti. 16 karşılaşmada fileler tam 54 kez havalandı

Temsilcimiz Beşiktaş'ın, Monaco karşısındaki 2-1'lik zaferinin göğsümüzü kabarttığı haftada Şampiyonlar Ligi'nde flaş sonuçlar dikkat çekti. Tam 54 gole sahne olan 3. hafta karşılaşmalarında, E Grubu'nda Liverpool, Maribor karşısında 7-0'la adeta şov yaparken; Spartak Moskova da evinde ağırladığı Sevilla'yı 5-1'le geçerek büyük sükse yaptı. C Grubu'nda Chelsea, Roma karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 3-3'lük beraberliği 75'te Hazard'la kurtardı. Karabağ ise Atletico karşısındaki beraberlikle lig tarihindeki ilk puanını kazandı.



İNGİLİZLER ZİRVEDE

Son olarak 2012'de Chelsea ile kupaya uzanan İngilizler bu sezon gruplarda fırtınalar estiriyor. Ada temsilcileri; Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham 3. maçlar sonunda gruplarında namağlup olarak liderlik koltuğunda oturuyor.



Gol krallığı yarışı

Kane ...............Tottenham... 5

Ronaldo .........R.Madrid..... 5

Cavani ............PSG ............. 4

Ben Yedder .... Sevilla..........4

Neymar ..........PSG.............. 3

Cenk ...............Beşiktaş....... 3

Firmino ..........Liverpool...... 3