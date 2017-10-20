 Alkışlar Lukaku’ya – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Alkışlar Lukaku’ya

    Alkışlar Lukaku’ya
    A Grubu 'nda Benfica'nın, Manchester United'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın sonunda yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Portekiz ekibinin kalesini koruyan Mile Svilar, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç kaleci unvanına sahip olduğu bu maçta, yediği hatalı gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Müsabakanın bitimiyle 18 yaşındaki kaleciyi Manu'lu oyuncular teselli ederken, Lukaku'nun telkinlerinin ardından Svilar'ı kucaklaması alkış topladı.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:59
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