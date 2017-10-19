 Q7, Neymar'ı solladı – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Q7, Neymar'ı solladı

    Q7, Neymar'ı solladı

    Portekizli yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde en çok asist (3) yapan isim olurken; 2 asistli 222 milyon euro’luk Neymar’ı bile geride bıraktı

    Avrupa'da fırtına gibi esen Beşiktaş'ta Cenk Tosun, gol krallığında Ronaldo ile kapışırken, Ricardo Quraesma ise asist krallığında zirvede oturuyor. Cenk'in önceki akşam Monaco deplasmanında attığı ilk golün ortasını yapan Portekizli yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok asist yapan (3) oyuncu konumunda.

    , 2 asistli bulunan ve 222 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Neymar ile birlikte Bale, Silva ve De Bruyne gibi isimleri de solladı. Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 14 golün 8'ine direkt katkıda bulunurken; Adrese teslim ortalar yapan Portekizli, 3 gol ve 5 asistle oynadı.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:37
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