Q7, Neymar'ı solladı
Portekizli yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde en çok asist (3) yapan isim olurken; 2 asistli 222 milyon euro’luk Neymar’ı bile geride bıraktı
Quaresma, 2 asistli bulunan ve 222 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Neymar ile birlikte Bale, Silva ve De Bruyne gibi isimleri de solladı. Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 14 golün 8'ine direkt katkıda bulunurken; Adrese teslim ortalar yapan Portekizli, 3 gol ve 5 asistle oynadı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:37
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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