Kartal'ı uçuruyor
Le Figaro, “Öldürücü silah, golleriyle Monaco’yu cezalandırdı” başlığını atarken, “Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, şeytani bir randımana sahip” ifadelerine yer verdi. Abola, “Tosun-Quaresma işbirliği Beşiktaş’ı uçurmaya devam ediyor” diye yazdı. Daily Mail, Cenk’i Beşiktaş’tan transfer etmenin artık çok zor olduğunu ifade etti
Fransa basının geniş yer ayırdığı Monaco- Beşiktaş için attığı manşetlerden en dikkat çekeni ise Le Figaro'nun attığı "Öldürücü silah Cenk Tosun, Monaco'yu cezalandırdı" manşetiydi. Haberde ayrıca, "26 yaşındaki milli futbolcunun transfer piyasalarındaki yükselişi bir şans değil, belki en 'gösterişli' hücum futbolcusu değil ama şeytani bir randımana sahip. Jemerson ile Glik'e kabus gibi bir gece yaşattı" ifadelerine yer verildi.
DEV RAKiPLERi BiLE KORKU SARDI
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi Grubu'ndaki rakiplerinden olan Porto'nun ülkesi Portekiz'de de Kara Kartal'ın Monaco galibiyetine geniş yer ayırdı. Ülkenin önemli spor gazetelerinden olan Abola gazetesi Beşiktaş'ın Monaco galibiyeti sonrası "Tosun-Quaresma işbirliği Beşiktaş'ı uçurmaya devam ediyor" manşetini atarken, Record ise "Beşiktaş, evinde Monaco'yu devirdi" diye yazdı.
İngiliz basını da Beşiktaş'ın Monaco galibiyetine yer ayırırken özellikle Premier Lig takımlarının yakın takibinde olan Cenk Tosun'u manşetlerine taşıdılar. Daily Mail gazetesi "Tosun 2 tane attı, Beşiktaş kazandı" diye manşet attığı haberinde Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan almanın artık daha zor olduğunu yazdı.
FIRTINA GİBİ
Beşiktaş, Cenk Tosun'un golleriyle Monaco'yu 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı. Yıldız golcü ise bu performansı ile değerine değer kattı. Beşiktaş adına sezonun yıldızı Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde yine boş geçmedi! Siyah-beyazlılar, geçen sezonun Fransa şampiyonu Monaco'u deplasmanda Cenk'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve Devler Ligi'nde tarih yazarak bir üst tur için büyük avantaj sağladı. Attığı iki golle, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en iyi performanslarından birini gösteren Cenk Tosun ise Avrupa'nın gündemine oturdu. Monaco'da ağları iki defa sarsarak Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki üçüncü golünü atan Cenk Tosun, Fransa'da da manşetlerdeydi.
FİYATI HER GÜN ARTIYOR
Fransız basını, Beşiktaş'ın bu galibiyetindeki en büyük payı Cenk Tosun'a verirken, dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, Cenk Tosun için 'Zehir gibi' tabirini kullandı. Bu arada 26 yaşındaki golcü, gösterdiği bu performansla da fiyatını artırmayı başardı. Premier Lig ekiplerinin transfer listesinde bulunan Cenk Tosun'u, Crystal Palace'ın Futbol Direktörü Dougie Freedman da tribünden izledi. Cenk'in bir diğer Premier Ligi ekibi Newcastle United'ın da transfer listesinde olduğu biliniyor.
MONACO'YU YERDEN YERE VURDULAR
Le Monde:Monaco evinde karşıladığı Türklere karşı yenildi ve gurup sonuncusu oldu. Onları Vodafone Park'ta 'ateşli' bir atmosferin bekliyor.
Eurosport: Kanatsız Monaco geçen sezonun Monaco'su değildi, bu oyun ile fazla uzağa gidemezler.
L'Equippe: Bugüne kadar hiçbir Fransız takımı, Şampiyonlar Ligi düzeyinde bu denli yetersiz performans göstermedi.
RTL Radyo: Monacoluların macerası sirke tadı veriyor.
Cenk Tosun'a mağlup oldular.
RMC Sport: Monaco'lu futbolcuların durumu herkesi çok endişelendiriyor.
The Guardian: Geçen yılın yarı finalisti erken veda edecek.
Sofoot: Beşiktaş, Monaco'yu ikiye katladı!
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:58
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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