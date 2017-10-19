Kartal'ı uçuruyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenmesinin ardından Avrupa basını, siyah- beyazlı takımın bu başarısınıtaşıdı. Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puanla liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta özellikle'un en dikkat çeken isim olduğuna dikkat çekildi.Fransa basının geniş yer ayırdığı Monaco- Beşiktaş için attığı manşetlerden en dikkat çekeni ise Le Figaro'nun attığımanşetiydi. Haberde ayrıca, "26 yaşındaki milli futbolcunun transfer piyasalarındaki yükselişi bir şans değil, belki enhücum futbolcusu değil ama. Jemerson ile Glik'e kabus gibi bir gece yaşattı" ifadelerine yer verildi.Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi Grubu'ndaki rakiplerinden olan Porto'nun ülkesi Portekiz'de de Kara Kartal'ın Monaco galibiyetine geniş yer ayırdı. Ülkenin önemli spor gazetelerinden olan Abola gazetesi Beşiktaş'ın Monaco galibiyeti sonrasımanşetini atarken, Record ise "Beşiktaş, evinde Monaco'yu devirdi" diye yazdı.İngiliz basını da Beşiktaş'ın Monaco galibiyetine yer ayırırken özellikleolan Cenk Tosun'u manşetlerine taşıdılar. Daily Mail gazetesi "Tosun 2 tane attı, Beşiktaş kazandı" diye manşet attığı haberinde Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan almanın artık dahaolduğunu yazdı.Beşiktaş, Cenk Tosun'un golleriyle Monaco'yu 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı. Yıldız golcü ise bu performansı ile değerine değer kattı. Beşiktaş adına sezonun yıldızı Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde yine boş geçmedi! Siyah-beyazlılar, geçen sezonun Fransa şampiyonu Monaco'u deplasmanda Cenk'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve Devler Ligi'nde tarih yazarak bir üst tur için büyük avantaj sağladı. Attığı iki golle, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en iyi performanslarından birini gösteren Cenk Tosun ise Avrupa'nın gündemine oturdu. Monaco'da ağları iki defa sarsarak Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki üçüncü golünü atan Cenk Tosun, Fransa'da da manşetlerdeydi.Fransız basını, Beşiktaş'ın bu galibiyetindeki en büyük payı Cenk Tosun'a verirken, dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, Cenk Tosun için 'Zehir gibi' tabirini kullandı. Bu arada 26 yaşındaki golcü, gösterdiği bu performansla da fiyatını artırmayı başardı. Premier Lig ekiplerinin transfer listesinde bulunan Cenk Tosun'u, Crystal Palace'ın Futbol Direktörü Dougie Freedman da tribünden izledi. Cenk'in bir diğer Premier Ligi ekibi Newcastle United'ın da transfer listesinde olduğu biliniyor.Le Monde:Monaco evinde karşıladığı Türklere karşı yenildi ve gurup sonuncusu oldu. Onları Vodafone Park'ta 'ateşli' bir atmosferin bekliyor.Eurosport: Kanatsız Monaco geçen sezonun Monaco'su değildi, bu oyun ile fazla uzağa gidemezler.L'Equippe: Bugüne kadar hiçbir Fransız takımı, Şampiyonlar Ligi düzeyinde bu denli yetersiz performans göstermedi.RTL Radyo: Monacoluların macerası sirke tadı veriyor.Cenk Tosun'a mağlup oldular.RMC Sport: Monaco'lu futbolcuların durumu herkesi çok endişelendiriyor.The Guardian: Geçen yılın yarı finalisti erken veda edecek.Sofoot: Beşiktaş, Monaco'yu ikiye katladı!