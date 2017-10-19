Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.



Karabağ tarih yazdı

Şampiyonlar LigiC Grubu'nda Azerbaycan takımıKarabağ, evinde Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veren Karabağ, Devler Ligi tarihinde ilk puanını aldı. Ev sahibi takımda Dino Ndlovu 75. dakikada çift sarıdan kırmızı gördü ve oyun dışında kaldı. Azerbaycan temsilcisi bu skorla Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde son sırada yer aldı.

A Grubu'nda Manchester United, konuk olduğu Benfica'yı 64. dakikada Rashford'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Benfica'nın 18 yaşındaki Belçikalı kalecisi Mile Svilar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç file bekçisi unvanını aldı.

B Grubu'nda sezona flaş transferlerle başlayan Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Anderlecht'i 4-0 yenerek, 3'te 3 yaptı. PSG'nin gollerini 3. dakikada Mbappe, 44. dakikada Cavani, 66. dakikada Neymar ve 88. dakikada Di Maria kaydetti.

Gecenin maçı 3-3 bitti

C Grubu maçında Chelsea ağırladığı Roma ile 3-3 berabere kaldı. Chelsea'nin golleri 11. dakikada David Luiz, 37 ve 75. dakikalarda Eden Hazard'dan geldi. Roma'nın gollerini ise 40. dakikada Kolarov, 64 ve 70. dakikalarda Edin Dzeko attı. Roma'da maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmada süre alamadı.

Barcelona konuk ettiği Olympiakos'u 3-1 yenerken, Arjantinli futbolcusu Lionel Messi bir gol kaydetti. Böylece Messi, Avrupa Kupaları'ndaki 100. golüne imza atmış oldu.

100. golünü Yunanistan'ın Olympiakos takımına atan Messi, Avrupa'daki ilk golünü ise 12 yıl önce yine aynı ülkeden Panathinaikos'a atmıştı.

Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre): 0-2

Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere): 0-1

Takımlar O G B M A Y Av. P Manchester United 3 3 0 0 8 1 7 9 Basel 3 2 0 1 7 3 4 6 CSKA Moskova 3 1 0 2 3 7 -4 3 Benfica 3 0 0 3 1 8 -7 0

B Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya): 3-0

Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-4

Takımlar O G B M A Y Av. P Paris Saint-Germain 3 3 0 0 12 0 12 9 Bayern Münih 3 2 0 1 6 3 3 6 Celtic 3 1 0 2 3 8 -5 3 Anderlecht 3 0 0 3 0 10 -10 0

C Grubu:

Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0

Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya): 3-3

Takımlar O G B M A Y Av. P Chelsea 3 2 1 0 11 4 7 7 Roma 3 1 2 0 5 4 1 5 Atletico Madrid 3 0 2 1 1 2 -1 2 Karabağ 2 0 1 2 1 8 -7 1

D Grubu:

Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1