PSG deplasmanda farka gitti!
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Paris Saint-Germain, deplasmanda Anderlecht'i 4-0 mağlup etti.
PSG'de gol perdesini henüz 3. dakikada Mbappe açarken 44. dakikada sahneye çıkan Cavani, Paris ekibin soyunma odasına 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen PSG'de bu kez sahneye Neymar çıktı. 66. dakikada akıl dolu bir frikikle topu ağlarla buluşturan Brezilyalı yıldız, farkı üçe çıkaırken, 88'de Andel Di Maria gol şova noktayı koydu.
Bu sonuçla 3'te 3 yapan Paris Saint-Germain 9 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Anderlecht ise 0 puanda kaldı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:43
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 12
Yorum
CDTRF TS a bedeli oldu zaten...on numara takım yönetilememekten 11.sırada. Bedel ödedi zaten TS.
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Beşiktaş prim zengini
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Hepsine feda olsun primler. Ama artık lige konsantre olalım. GS ile 8 puan fark var aramızda. Bu kadar avans yeter, hadi beyler..
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Sercan Yıldırım ameliyat olacak
Toplam 1
Yorum
Cenk gibi olabilirdi Az iyi oynayıp ne oldum diyen ve daha 20'li yaşlarında düşüşe geçen klasik Türk futbolcusunun güzel bir örneği. Geçmiş olsun.
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