PSG deplasmanda farka gitti!

PSG'de gol perdesini henüz 3. dakikada Mbappe açarken 44. dakikada sahneye çıkan Cavani, Paris ekibin soyunma odasına 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen PSG'de bu kez sahneye Neymar çıktı. 66. dakikada akıl dolu bir frikikle topu ağlarla buluşturan Brezilyalı yıldız, farkı üçe çıkaırken, 88'de Andel Di Maria gol şova noktayı koydu.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Paris Saint-Germain 9 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Anderlecht ise 0 puanda kaldı.