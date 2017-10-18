 PSG deplasmanda farka gitti! – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    PSG deplasmanda farka gitti!

    PSG deplasmanda farka gitti!

    Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Paris Saint-Germain, deplasmanda Anderlecht'i 4-0 mağlup etti.

    PSG'de gol perdesini henüz 3. dakikada Mbappe açarken 44. dakikada sahneye çıkan Cavani, Paris ekibin soyunma odasına 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen PSG'de bu kez sahneye Neymar çıktı. 66. dakikada akıl dolu bir frikikle topu ağlarla buluşturan Brezilyalı yıldız, farkı üçe çıkaırken, 88'de Andel Di Maria gol şova noktayı koydu.

    Bu sonuçla 3'te 3 yapan Paris Saint-Germain 9 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Anderlecht ise 0 puanda kaldı.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PSG deplasmanda farka gitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.