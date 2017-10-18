Müthiş düelloda gülen yok!
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Chelsea, muhteşem bir maçın ardından sahasında Roma ile 3-3 berabere kaldı.
11. dakikada David Luiz'in harika golüyle öne geçen Chelsea, 37'de Eden Hazard'la farkı ikiye çıkardı. 40. dakikada Kolarov'un golüyle devreye umutlu giren Roma, ikinci yareıda şaha kalktı. 64'te skora dengeyi getiren Edin Dzeko, 70. dakikada Roma'yı 3-2 öne geçirdi. Ancak Roma'nın gol sevinci sadece 5 dakika sürdü ve 75'te Eden Hazard gol düellosunu noktaladı.Bu sonuçla 7 puana yükselen Chelsea liderliğini sürdürürken, 5 puana yükselen Roma takibine devam etti.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:43
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 7
Yorum
Aslan Aykut haftalar once seslendi aziz hakemlere el atsin diye bjk maci ortada simdide ASLAN da bunlarin ayak oyunu bitmez yoksa mac kazanamazlar
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Aile hayatını ikinci plana aldı
Toplam 2
Yorum
UA10 Çünkü biliyr eğer GALATASARAY'da başarılı olrsa,adı duyulacak batarsa gidp anadolu külüpleriyle ligde kalma savaşı verir burası GALATASARAY
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 7
Yorum
Aslan Lig dizany edilecek diyorlardi buda emaresi dakika 1 gol 1 eger en ufak bir hakem hatasi olursa ne hakem ne tff ne mhk altindan kalkamaz
Müthiş düelloda gülen yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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