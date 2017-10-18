 Müthiş düelloda gülen yok! – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Müthiş düelloda gülen yok!

    Müthiş düelloda gülen yok!

    Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda , muhteşem bir maçın ardından sahasında Roma ile 3-3 berabere kaldı.

    11. dakikada David Luiz'in harika golüyle öne geçen , 37'de Eden Hazard'la farkı ikiye çıkardı. 40. dakikada Kolarov'un golüyle devreye umutlu giren Roma, ikinci yareıda şaha kalktı. 64'te skora dengeyi getiren Edin Dzeko, 70. dakikada Roma'yı 3-2 öne geçirdi. Ancak Roma'nın gol sevinci sadece 5 dakika sürdü ve 75'te Eden Hazard gol düellosunu noktaladı.

    Bu sonuçla 7 puana yükselen Chelsea liderliğini sürdürürken, 5 puana yükselen Roma takibine devam etti.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:43
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