Müthiş düelloda gülen yok!

11. dakikada David Luiz'in harika golüyle öne geçen Chelsea, 37'de Eden Hazard'la farkı ikiye çıkardı. 40. dakikada Kolarov'un golüyle devreye umutlu giren Roma, ikinci yareıda şaha kalktı. 64'te skora dengeyi getiren Edin Dzeko, 70. dakikada Roma'yı 3-2 öne geçirdi. Ancak Roma'nın gol sevinci sadece 5 dakika sürdü ve 75'te Eden Hazard gol düellosunu noktaladı.

Bu sonuçla 7 puana yükselen Chelsea liderliğini sürdürürken, 5 puana yükselen Roma takibine devam etti.