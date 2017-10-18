Liverpool 7 bitirdi

Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu 3'üncü maçında deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup ederken, G Grubu'nun bir diğer maçında RB Leipzig, Porto'yu 3-2 yendi.



E Grubu'nda oynanan 2 mücadelede ise tam 13 gol çıktı. Liverpool, deplasmanda Maribor'u 7-0 mağlup ederken, Spartak Moskova kendi sahasında Sevilla'yı 5-1'lik skorla geçti.



Günün sonuçları şu şekilde:



E GRUBU

Maribor - Liverpool: 0-7

Spartak Moskova - Sevilla: 5-1



F GRUBU

Feyenoord - Shakhtar Donetsk: 1-2

Manchester City - Napoli: 2-1



G GRUBU

Monaco - Beşiktaş: 1-2

RB Leipzig - Porto: 3-2



H GRUBU

Real Madrid - Tottenham: 1-1

APOEL - Borussia Dortmund: 1-1