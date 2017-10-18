Leipzig’den gala

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın mücadele ettiği G Grubu'nda Red Bull Leipzig ile Porto karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı nefesleri kesti. Leipzig 8. dakikada Orban'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 18'de eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar skora dengeyi getirdi. Ardından 3 dakikada Leipzig fırtınası esti. 37. dakikada Emil Forsberg'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakalayan Alman ekibi, 40'ta Augustin'le 3-1'i buldu. Devre bitmeden önce Marcano'nun golüyle Porto umutlandı. İkinci yarıda Red Bull Leipzig skoru koruma adına daha mücadeleci bir oyun sergiledi. Porto'nun baskısından sonuç çıkmadı. 3-2 kazanan Leipzing puanını 4'e yükseltti ve 2. sıraya çıktı. Bruma 75 dakika oynadı.