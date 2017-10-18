Leipzig’den gala
Beşiktaş’ın grubundaki diğer maçta RB Leipzig sahasında Porto’yu devirdi. Alman temsilcisi bu galibiyetle 4 puanla 2. sıraya yerleşti
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın mücadele ettiği G Grubu'nda Red Bull Leipzig ile Porto karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı nefesleri kesti. Leipzig 8. dakikada Orban'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 18'de eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar skora dengeyi getirdi. Ardından 3 dakikada Leipzig fırtınası esti. 37. dakikada Emil Forsberg'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakalayan Alman ekibi, 40'ta Augustin'le 3-1'i buldu. Devre bitmeden önce Marcano'nun golüyle Porto umutlandı. İkinci yarıda Red Bull Leipzig skoru koruma adına daha mücadeleci bir oyun sergiledi. Porto'nun baskısından sonuç çıkmadı. 3-2 kazanan Leipzing puanını 4'e yükseltti ve 2. sıraya çıktı. Bruma 75 dakika oynadı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
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Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
Leipzig’den gala haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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