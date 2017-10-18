 Leipzig’den gala – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Leipzig’den gala

    Leipzig’den gala

    Beşiktaş’ın grubundaki diğer maçta RB Leipzig sahasında Porto’yu devirdi. Alman temsilcisi bu galibiyetle 4 puanla 2. sıraya yerleşti

    Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın mücadele ettiği G Grubu'nda Red Bull Leipzig ile Porto karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı nefesleri kesti. Leipzig 8. dakikada Orban'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 18'de eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar skora dengeyi getirdi. Ardından 3 dakikada Leipzig fırtınası esti. 37. dakikada Emil Forsberg'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakalayan Alman ekibi, 40'ta Augustin'le 3-1'i buldu. Devre bitmeden önce Marcano'nun golüyle Porto umutlandı. İkinci yarıda Red Bull Leipzig skoru koruma adına daha mücadeleci bir oyun sergiledi. Porto'nun baskısından sonuç çıkmadı. 3-2 kazanan Leipzing puanını 4'e yükseltti ve 2. sıraya çıktı. Bruma 75 dakika oynadı.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Leipzig’den gala haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.