Barça 10 kişiyle kazandı

Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Barcelona, Camp Nou'da Olympiakos'u ağırladı.



Karşılaşmada gol perdesi, Nikolaou'nun 18. dakikada topu şanssız bir şekilde kendi ağlarına göndermesiyle açıldı. 42. dakikada Pique, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarı, Barcelona'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya Barcelona oyuncu değişikliği ile başladı. Deulofeu kenara gelirken Mascherano girdi. 61'de Lionel Messi, skoru 2-0'a getirdi. 64. dakikada Digne, 3-0 yaptı.Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü, son dakikalarda Nikolaou'dan geldi. Topu her iki kaleye de gönderen Nikolaou, aynı zamanda perdeyi açan ve kapatan isim oldu. Evinde Olympiakos'u 3-1 mağlup eden Barcelona, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçından da 3 puanla ayrıldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.