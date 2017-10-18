Barça 10 kişiyle kazandı
Olympiakos'u 3-1 mağlup eden Barcelona, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçından da 3 puanla ayrıldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.
Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Barcelona, Camp Nou'da Olympiakos'u ağırladı.
Karşılaşmada gol perdesi, Nikolaou'nun 18. dakikada topu şanssız bir şekilde kendi ağlarına göndermesiyle açıldı. 42. dakikada Pique, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarı, Barcelona'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya Barcelona oyuncu değişikliği ile başladı. Deulofeu kenara gelirken Mascherano girdi. 61'de Lionel Messi, skoru 2-0'a getirdi. 64. dakikada Digne, 3-0 yaptı.Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü, son dakikalarda Nikolaou'dan geldi. Topu her iki kaleye de gönderen Nikolaou, aynı zamanda perdeyi açan ve kapatan isim oldu. Evinde Olympiakos'u 3-1 mağlup eden Barcelona, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçından da 3 puanla ayrıldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:05
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 7
Yorum
Aslan Aykut haftalar once seslendi aziz hakemlere el atsin diye bjk maci ortada simdide ASLAN da bunlarin ayak oyunu bitmez yoksa mac kazanamazlar
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Aile hayatını ikinci plana aldı
Toplam 2
Yorum
UA10 Çünkü biliyr eğer GALATASARAY'da başarılı olrsa,adı duyulacak batarsa gidp anadolu külüpleriyle ligde kalma savaşı verir burası GALATASARAY
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 7
Yorum
Aslan Lig dizany edilecek diyorlardi buda emaresi dakika 1 gol 1 eger en ufak bir hakem hatasi olursa ne hakem ne tff ne mhk altindan kalkamaz
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