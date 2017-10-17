Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş kazanırsa artık..."

Maç önü değerlendirmesi

Beşiktaş için Monaco, Karabük fark etmiyor. Çok da farklı oyuncular değil. Kazanırsak rekor tamam ama şu an 1 puanı oynamadan verseler bunu kabul ederim. Bu kazanamayacağız demek de değil. Avrupa'da deplasman baskısı olmayan tek yer Monaco'dur. Monaco, gösteri maçının olduğu gibi bir stat gibidir. Monaco için 'var olma maçı' olacak. Bence final maçı olarak gördükleri maç. Bol pozisyonlu bir maç olur diye düşünüyorum."

"Beşiktaş kazanırsa artık..."

"İnşallah Leipzig-Porto maçında da puanlar paylaşılır. Beşiktaş kazanırsa artık Şampiyonlar Ligi'nde rotasyon yapılır. Beşiktaş kazanırsa iş bitmiş olacak. Monaco'yu ümitlendirmemek için 1 puan iyidir."

"Beşiktaş takımında en çok yük binen oyuncu..."

"Oğuzhan, Tolgay'dan daha iyi bir isim. Beşiktaş takımında en çok yük binen oyuncu Cenk. Hem iki tane milli maç oynadı, bütün maçlarda oynadı. Umarım fiziksel olarak dinlenmiştir. Şampiyonlar Ligi ile lig farklıdır. Ben maç önü yayınlarında genelde zorlanırım. Erken gol yememek lazım, klasik cümleler. Uzaktan şutlar da bir avantajdır."

"Adriano ekonomik oynamak zorunda"

"Öne çıkacak bir Adriano beklememek lazım. Fransız ekibi iyi bir takım. Oyuncu sattılar ama iyi de para harcadılar. Adriano ekonomik oynamak zorunda."