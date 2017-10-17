 Liverpool 7 bitirdi – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Liverpool 7 bitirdi

    Liverpool 7 bitirdi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı.

    Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu 3'üncü maçında deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup ederken, G Grubu'nun bir diğer maçında RB Leipzig, Porto'yu 3-2 yendi.

    E Grubu'nda oynanan 2 mücadelede ise tam 13 gol çıktı. Liverpool, deplasmanda Maribor'u 7-0 mağlup ederken, Spartak Moskova kendi sahasında Sevilla'yı 5-1'lik skorla geçti.

    Günün sonuçları şu şekilde:

    E GRUBU
    Maribor - Liverpool: 0-7
    Spartak Moskova - Sevilla: 5-1

    F GRUBU
    Feyenoord - Shakhtar Donetsk: 1-2
    Manchester City - Napoli: 2-1

    G GRUBU
    Monaco - Beşiktaş: 1-2
    RB Leipzig - Porto: 3-2

    H GRUBU
    Real Madrid - Tottenham: 1-1
    APOEL - Borussia Dortmund: 1-1

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:08
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