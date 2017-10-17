Liverpool 7 bitirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı.
Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu 3'üncü maçında deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup ederken, G Grubu'nun bir diğer maçında RB Leipzig, Porto'yu 3-2 yendi.
E Grubu'nda oynanan 2 mücadelede ise tam 13 gol çıktı. Liverpool, deplasmanda Maribor'u 7-0 mağlup ederken, Spartak Moskova kendi sahasında Sevilla'yı 5-1'lik skorla geçti.
Günün sonuçları şu şekilde:
E GRUBU
Maribor - Liverpool: 0-7
Spartak Moskova - Sevilla: 5-1
F GRUBU
Feyenoord - Shakhtar Donetsk: 1-2
Manchester City - Napoli: 2-1
G GRUBU
Monaco - Beşiktaş: 1-2
RB Leipzig - Porto: 3-2
H GRUBU
Real Madrid - Tottenham: 1-1
APOEL - Borussia Dortmund: 1-1
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:08
-
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
hakan muharrem usta nın hayalleride orta sınıf, ortalarda aynayacak bir ts artık
-
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
Klmm Al birini vur ötekine.rizanin ne başarısı var da bunu hoca diye takımın basına getirdiniz.yazık yazık.çok yazık.ts yi bitirdiniZ.
-
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
usta vizyon budur
Liverpool 7 bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.