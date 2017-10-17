Kartal Devler Ligi'nde rekor kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde 3'de 3 yaparak puanının 9'a çıkaran Temsilcimiz Beşiktaş, Devler Ligi'nde rekor kırdı. Bu zamanda kadar 6 defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, bu süreç içinde en fazla 7 puana ulaştı. 1997-1998 sezonunda 6, 2000-2001'de 4, 2003-2004'te 7, 2007-2008'de 6, 2009-2010'da 4, 2016-2017'de 7 puan toplayan Beşiktaş, Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek kulüp tarihinin en yüksek Şampiyonlar Ligi puanına ulaştı