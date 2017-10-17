Kartal Devler Ligi'nde rekor kırdı
Şampiyonlar Ligi G grubunda Fransa temsilcisi Monaco’yu Cenk Tosun ile bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden temsilcimiz Beşiktaş, puanını 9 çıkararak Şampiyonlar Ligi’nde rekor kırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3'de 3 yaparak puanının 9'a çıkaran Temsilcimiz Beşiktaş, Devler Ligi'nde rekor kırdı. Bu zamanda kadar 6 defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, bu süreç içinde en fazla 7 puana ulaştı. 1997-1998 sezonunda 6, 2000-2001'de 4, 2003-2004'te 7, 2007-2008'de 6, 2009-2010'da 4, 2016-2017'de 7 puan toplayan Beşiktaş, Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek kulüp tarihinin en yüksek Şampiyonlar Ligi puanına ulaştı
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:21
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
hakan muharrem usta nın hayalleride orta sınıf, ortalarda aynayacak bir ts artık
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
Klmm Al birini vur ötekine.rizanin ne başarısı var da bunu hoca diye takımın basına getirdiniz.yazık yazık.çok yazık.ts yi bitirdiniZ.
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
usta vizyon budur
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