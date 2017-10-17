Karabağ-Atletico Madrid maçına doğru
Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, İspanya'nın Atletico Madrid takımına göre güçlerinin az ancak kazanma isteklerinin fazla olduğunu söyledi.
Madrid temsilcisinin dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu ve son 4 yılda iki kez "Devler Ligi"nde final oynadığını hatırlatan 45 yaşındaki teknik adam, "Rakibimizin çok yetenekli teknik direktörü ve usta oyuncuları var. Rakibe fırsat vermeyecek şekilde oynuyorlar. Fakat biz düşündüğümüz oyun tarzını sergilemek için sahaya çıkacağız." diye konuştu. Rakiplerinin kendilerine göre çok daha yüksek seviyeli bir takım olduğunu söyleyen Kurbanov, "Hedefimiz iyi mücadele etmek. Sahamızda, taraftarlarımızın önünde puan kazanmaya çalışacağız. Gücümüz az fakat kazanma isteğimiz fazla." ifadelerini kullandı .Atletico Madrid'in alkışı hak eden bir takım olduğunu kaydeden Karabağlı futbolcu Kara Karayev ise, "Atletico Madrid grubumuzun en agresif takımı. Yarın da öyle oynayacaklar. En azından 1 puan alırsak bu bizim için başarı olur." dedi. Karabağ - Atletico Madrid karşılaşması yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:26
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 20
Yorum
sercan korkmaz o zaman işler değişir.
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 20
Yorum
sercan korkmaz Derbi maçın havası çok farklı olur.Diğer maçlara benzemez, derbi maçları. Üstelik GS VE FB gibi iki ezeli rakip maç yapıyosa
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Trabzon taraftarı Terim'i istemiyor!
Toplam 70
Yorum
ÇEPNİOĞLU Trabzonsporlu biri olması lazım PARAsporlu değil!
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