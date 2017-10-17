 Karabağ-Atletico Madrid maçına doğru – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    - maçına doğru

    <a href="/index/karabag?id=5348b2f7-ccae-4073-9610-2926c1cd3854" class="" rel="tag">Karabağ</a>-<a href="/index/atletico-madrid?id=e235308d-7c0e-40d2-a233-6bd06325b319" class="" rel="tag">Atletico Madrid</a> maçına doğru

    Azerbaycan temsilcisi 'ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, İspanya'nın takımına göre güçlerinin az ancak kazanma isteklerinin fazla olduğunu söyledi.

    Madrid temsilcisinin dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu ve son 4 yılda iki kez "Devler Ligi"nde final oynadığını hatırlatan 45 yaşındaki teknik adam, "Rakibimizin çok yetenekli teknik direktörü ve usta oyuncuları var. Rakibe fırsat vermeyecek şekilde oynuyorlar. Fakat biz düşündüğümüz oyun tarzını sergilemek için sahaya çıkacağız." diye konuştu. Rakiplerinin kendilerine göre çok daha yüksek seviyeli bir takım olduğunu söyleyen Kurbanov, "Hedefimiz iyi mücadele etmek. Sahamızda, taraftarlarımızın önünde puan kazanmaya çalışacağız. Gücümüz az fakat kazanma isteğimiz fazla." ifadelerini kullandı .'in alkışı hak eden bir takım olduğunu kaydeden Karabağlı futbolcu Kara Karayev ise, " grubumuzun en agresif takımı. Yarın da öyle oynayacaklar. En azından 1 puan alırsak bu bizim için başarı olur." dedi. - Atletico Madrid karşılaşması yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:26
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