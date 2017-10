Cengiz Ünder'li Roma, Chelsea karşısında

İlk 15 dakikasından görüntü alınmasına izin verilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve kendi aralarında ikiye bölünerek maç yaptı.



Antrenmanda kendinden emin bir duruş sergileyen ve yaptığı bazı jestlerle gazetecilerden sık sık "aferin" övgüsü alan 20 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder'in takım arkadaşlarına da uyum sağladığı gözlendi. Takım arkadaşlarının Cengiz'e "Cengo" diye samimi bir şekilde seslenmesi dikkat çekti.



ROMA, CHELSEA'YE KARŞI MAKÛS TALİHİNİ YENEBİLECEK Mİ?

Chelsea, Karabağ ve Atletico Madrid karşısında oynadığı grubun ilk iki maçından da galibiyetle ayrılarak, zirveye yerleştiği grupta, Roma ise, sahasında ağırladığı Atletico Madrid'le 0-0 eşitlik sağlarken, deplasmanda Karabağ'ı 2-1 yendi ve C Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.



Chelsea ve Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde Çarşamba günü 3'üncü kez karşılaşacak. Tarihteki rakamlara bakıldığında Roma'nın Chelsea karşısında makûs bir talihi olduğu görülüyor. İki takımın karşı karşıya geldiği 16 maçın sadece 2'sini İtalyan ekibi kazanırken, 9'unda mağlup oldu.



Karşılaşmaların 5'i ise beraberlikle sonuçlandı. Sadece Chelsea karşısında değil, Roma, İngiltere deplasmınında da kazanamıyor. İtalyan devi İngiliz takımlarına karşı son 8 maçın sadece 2'sinde beraberlik elde edebildi.



CENGİZ DE KADRODA

Bu arada, son olarak Kostas Manolas'ın da sahalardan bir ay uzak kalacağının açıklanması üzerine, Roma'daki sakat sayısı 12'ye çıkmış oldu.



İtalyan basını, ilk 11 oyuncu tahminleri arasında Cengiz Ünder'i göstermezken, maçta forma şansı bulacağına kesin gözüyle bakıyor. Cengiz Ünder'in de aralarında bulunduğu, Teknik Direktör Eusebio Di Francesco'nun belirlediği maçın 19 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Alisson Becker

Lukasz Skorupski

Juan Jesus

Aleksandar Kolarov

Hector Moreno

Federico Fazio

Bruno Peres

Rick Karsdorp

Radja Nainggolan

Kevin Strootman

Lorenzo Pellegrini

Daniele De Rossi

Maxime Gonalons

Alessandro Florenzi

Gerson

Diego Perotti

Edin Dzeko

Cengiz Under

Stephan El Shaarawy