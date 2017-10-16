 Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı... – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    'nde haftanın programı...

    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı...

    'nde üçüncü hafta maçları, yarın ve 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak. , G Grubu'ndaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA 'nde üçüncü hafta maçları yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi , G Grubu'ndaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.

    Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:

    21.45 Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere)
    21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya)
    21.45 Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
    21.45 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
    21.45 Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz)
    21.45 Monaco (Fransa) - Beşiktaş
    21.45 Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
    21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya)

    18 Ekim Çarşamba:

    19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya)
    21.45 Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)
    21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre)
    21.45 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)
    21.45 Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
    21.45 Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya)
    21.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
    21.45 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:26
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