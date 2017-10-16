Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı...
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları, yarın ve 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Beşiktaş, G Grubu'ndaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
21.45 Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere)
21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya)
21.45 Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.45 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
21.45 Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz)
21.45 Monaco (Fransa) - Beşiktaş
21.45 Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya)
18 Ekim Çarşamba:
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya)
21.45 Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)
21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre)
21.45 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)
21.45 Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
21.45 Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya)
21.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
21.45 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:26
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Kalli’yi yakaladı
Toplam 1
Yorum
özgür gecen seneyi boşverin çok kötü futbolcular çok kötü hoca ve çok kötü futbol şube sorumluları vardı hepsi gitti gs düzeldi
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Niye aslan sevinci yapmadı?
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Ofsayttan gol atınca ne yapacağını şaşırmış komis.
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Aykut Kocaman'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 18
Yorum
idris fenerbahçe tarihi hezimete hazırlasın kendini
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