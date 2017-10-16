 Devler Ligi'nde 3. perde açılıyor – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Devler Ligi'nde 3. perde açılıyor

    Devler Ligi'nde 3. perde açılıyor

    Temsilcimiz Beşiktaş'ın da mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın başlayacak.

    Beşiktaş, G Grubu'ndaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.

    Ligde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

    17 EKİM SALI

    21.45 Monaco (Fransa) - Beşiktaş

    21.45 Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz)

    21.45 Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere)

    21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya)

    21.45 Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

    21.45 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)

    21.45 Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

    21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya)

    18 EKİM ÇARŞAMBA

    19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya)

    21.45 Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)

    21.45 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

    21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre)

    21.45 Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

    21.45 Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya)

    21.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

    21.45 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:38
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