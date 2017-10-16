Devler Ligi'nde 3. perde açılıyor
Temsilcimiz Beşiktaş'ın da mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın başlayacak.
Beşiktaş, G Grubu'ndaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
17 EKİM SALI
21.45 Monaco (Fransa) - Beşiktaş
21.45 Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz)
21.45 Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere)
21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya)
21.45 Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.45 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
21.45 Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya)
18 EKİM ÇARŞAMBA
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya)
21.45 Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)
21.45 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)
21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre)
21.45 Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
21.45 Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya)
21.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
21.45 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:38
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Derbiyi kim yönetsin?
Toplam 13
Yorum
HAKEM Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek fenerli, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan da Beşiktaşlı.Hiçbiri GS lehine maç yönetmez.
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Ozan Tufan'ın sırrı! Islıktan, alkışa...
Toplam 7
Yorum
engin galatasaray kazanıyo bu takım kume düser diyolar fener kazanıyo yere göğe sıgdıramıyorlar nasıl bir iştir anlamadım anlayan anlatsın
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 7
Yorum
En büyük FENER İyi futbol oynadığını zannettiğiniz ve bu yüzden havalara girip balon gibi olan GS'nin havasını FB söndürecektir
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