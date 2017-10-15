 Monaco-Beşiktaş maçına Sırp hakem – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    - maçına hakem

    Monaco-Beşiktaş maçına Sırp hakem

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi ile deplasmanda oynayacağı maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görev yapacak.

    UEFA'nın açıklamasına göre 17 Ekim Salı günü II. Louis Stadı'nda ile arasında yapılacak karşılaşmada, hakem Mazic düdük çalacak.

    Maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in 4. hakem görevini üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:57
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