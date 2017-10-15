Monaco-Beşiktaş maçına Sırp hakem

UEFA'nın açıklamasına göre 17 Ekim Salı günü II. Louis Stadı'nda Beşiktaş ile Monaco arasında yapılacak karşılaşmada, Sırp hakem Mazic düdük çalacak.

Maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in 4. hakem görevini üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.