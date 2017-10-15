Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görev yapacak.
UEFA'nın açıklamasına göre 17 Ekim Salı günü II. Louis Stadı'nda Beşiktaş ile Monaco arasında yapılacak karşılaşmada, Sırp hakem Mazic düdük çalacak.
Maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in 4. hakem görevini üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:57
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Fernando'dan Fenerbahçe sözleri
Toplam 6
Yorum
GS li Bizi bekleyen en büyük tehlike FB değil HAKEM!!! BJK maçındaki gibi hakemi de yanlarına alacak bu camia alışmış bir kere.
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Devre arasında yollar ayrılabilir
Toplam 13
Yorum
ÇARSI KAÇ MAÇ OYNADI 90 DK? Cenk'i kesmesi su an zor ama Cenk gidince cok fadali olur. 10 numara TAKIM OYUNU OYNUYOR ve gayet iyi. RAHAT BIRAKIN
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Rakip aranıyor!
Toplam 7
Yorum
GS FUN DAHA GS CİDDİ RAKİPLERLE OYNAMADI MASALINA DEVAM MI? YOKSA HAFTAYA FB Yİ YENİNCE TAMAM MI?
Monaco-Beşiktaş maçına Sırp hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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