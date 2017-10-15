 Beşiktaş'ta Monaco maçı hazırlıkları – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    'ta Monaco maçı hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Monaco maçı hazırlıkları

    Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 17 Ekim Salı günü Monaco'ya konuk olacağı maç öncesi hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların kondisyon ve taktik çalışmaları yaptıkları belirtildi.

    Siyah-beyazlı ekip, yarın öğlen saatlerinde özel uçakla Fransa'ya gidecek ve Monaco müsabakası öncesi son antrenmanının burada gerçekleştirecek.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:37
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