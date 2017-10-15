Beşiktaş'ta Monaco maçı hazırlıkları

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların kondisyon ve taktik çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın öğlen saatlerinde özel uçakla Fransa'ya gidecek ve Monaco müsabakası öncesi son antrenmanının burada gerçekleştirecek.