Monaco - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren temsilcimiz Beşiktaş, grubun üçüncü maçında Fransa'nın güçlü takımlarından Monaco'nun konuğu oluyor.

Beşiktaş Monaco maçı, siyah beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek kritik karşılaşma olarak dikkat çekiyor. İlk 2 maçından 6 puan çıkaran Beşiktaş, Monaco deplasmanından da galibiyetle ayrılırsa gruptan çıkma adına çok büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Peki Monaco-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...

MONACO-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ve Monaco, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında, 17 Ekim Salı günü karşılaşacaklar. TSİ 21.45'te başlayacak maça Beşiktaş taraftarı alınmayacak.

MONACO-BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Monaco-Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı seyircisiz olarak izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ VE MONACO'NUN SON DURUMLARI

Beşiktaş gruptaki ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1, ikinci maçında ise Almanya'nın Leipzig takımını evinde 2-0 yenmişti. Grupta 6 puanla lider durumda bulunan Kara-Kartal, Monaco'dan puan veya puanlarla dönerek gruptan çıkma yolunda şansını artırmayı hedefliyor.

Gruptaki ilk maçta Leipzig ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Monaco ise 2. hafta maçında evinde Porto'ya 3-0 mağlup olmuştu. Fransız ekibinin grupta 1 puanı bulunuyor.

FALCAO'YU BEŞİKTAŞ'A SAKLIYOR

Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş 3. maçında Monaco deplasmanına gidiyor. Siyah-beyazlılar 3'te 3 yaparak gruptan çıkma adına çok önemli bir avantaj yakalamanın peşinde olacak.

Fransız ekibi de temsilcimiz Beşiktaş'a karşı önlemleri almaya kararlı gözüküyor. Monaco'nun yıldız oyuncusu Radamel Falcao'yu Beşiktaş maçına saklayacağı ve ligde oynanacak Lyon maçında Jardim'in yıldız oyuncuyu yedek soyunduracağı öğrenildi.

Leonardo Jardim'in tecrübeli oyuncunun Kolombiya milli takımından yorgun dönmesi nedeniyle de böyle bir karar aldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Oyuncunun en az 48 saat dinlenmesi gerekiyor. Milli Takım'dan yorgun döndü." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ALINMAYACAK!

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında 17 Ekim Salı günü Monaco ile Beşiktaş arasında yapılacak karşılaşmaya Türk taraftarlar alınmayacak.

Monaco kulübünden ''II. Luis Stadı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı'' başlığıyla yayınlanan açıklamada, ''Fransa'da olağanüstü hal koşullarının uzatılmasının ardından, Beşiktaş taraftarının prenslik sınırlarına girmeleri yasaklanmıştır'' ifadesine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da, grup müsabakaları boyunca deplasmana taraftar götürülmeyeceğini duyurmuştu.