Monaco’da kırmızı alarm
Monaco-Beşiktaş maçı öncesi Louis Stadı’nda güvenli bölge oluşutrulacak. Maç günü Türk vatandaşları Monaco’ya alınmayacak. Kimlik kontrolsüz bilet satışı yapılmayacak...
Kimlik kontrolsüz bilet yok
BEŞİKTAŞ Yönetimi'nin bu isteği üzerine Monaco satışları durdurduğu gibi kimlik kontrolüyle bilet vermeye başladı. Ayrıca maç günü ülkeye girmek isteyecek olan Türk pasaportluların girişini de yasakladı.
Güvenli bölge oluşturulacak
STADIN etrafında güvenli bölge oluşturulacak. Nesneler x-ray cihazından geçirilecek ve metal dedektörleriyle kontrol edilecek. Stat girişinde taraftarların üzeri elle aranacak. Stat civarında kuş uçurtulmayacak.
Kask ve çantalı giriş yok
KASK ve çantaların da kapıda teslim edilmesi istendi. Ayrıca stadın tüm kapıları maç başladıktan yarım saat sonra kapatılacak. Bunların yanı sıra maç sırasında stattan ayrılan bir seyirci bir daha içeriye giremeyecek.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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