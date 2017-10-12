Monaco’da kırmızı alarm

ŞampiyonlarLigi'nde 17Ekim'deileoynayacağı maç öncesikırımızı alarm verildi.maçında yaşananolaylar nedeniyle sıkıntılaryaşayanKulübü'nden,statta tek birtaraftarınınbile olmamasınıistedi. Fransızlaraolay çıkması halindesorumluluk kabul edilmeyeceğide bildirdi.Yönetimi'ninbu isteği üzerinesatışlarıdurdurduğu gibi kimlikkontrolüyle biletvermeye başladı. Ayrıcamaç günü ülkeyegirmek isteyecek olanpasaportlularıngirişini de yasakladı.etrafındagüvenli bölge oluşturulacak.Nesnelercihazından geçirilecekve metal dedektörleriylekontrol edilecek.Stat girişinde taraftarlarınüzeri elle aranacak.Stat civarında kuşuçurtulmayacak.ve çantalarında kapıda teslimedilmesi istendi. Ayrıcastadın tüm kapılarımaç başladıktan yarımsaat sonra kapatılacak.Bunların yanı sıra maçsırasında stattan ayrılanbir seyirci bir dahaiçeriye giremeyecek.