 RUS HAKEMDEN BEŞİKTAŞ İTİRAFI! – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    RUS HAKEMDEN BEŞİKTAŞ İTİRAFI!

    RUS HAKEMDEN BEŞİKTAŞ İTİRAFI!

    Beşiktaş'ın RB Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın hakemi Sergei , Rusya'da katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Daha önce de birçok önemli turnuvada ve statta maç yönettiklerini söyleyen , "Ama Beşiktaş'ın stadındaki taraftarlar ve atmosfer gerçekten farklıydı. Yardımcılarımla iletişim kuramıyordum çünkü statta çok fazla ses vardı. Sanırım Türkiye'deki maçta kariyerimde ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.

    Werner'in ilk yarıda oyundan çıkmasıyla ilgili de konuşan Rus hakem, "Çıkmadan önce bizimle iletişim kurmadı. Çıkmasına şaşırdık çünkü herhangi bir sakatlığı yoktu. Birkaç gün sonra okuduk ki bu değişikliğin sakatlıkla bir ilgisi yokmuş" ifadelerini kullandı.

    Maçın ikinci yarısında stattaki ışıkların bir kısmının gitmesinin herhangi bir risk oluşturmadığını söyleyen böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını ifade etti.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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