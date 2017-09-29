 ‘Yedek kalır’ dendi, ortalığı yıkıp geçti! – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    ‘Yedek kalır’ dendi, ortalığı yıkıp geçti!

    ‘Yedek kalır’ dendi, ortalığı yıkıp geçti!
    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı , istastikleri adeta alt üst ediyor. Sezon başında yapılan Jereamin Lens transferi sonrasında "yedek kalacak" iddiaları ortaya atılan Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla ilk iki Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk isim oldu. Hollandalı'nın bu sezon Devler Ligi'nde kaleyi bulan iki şutu da gol oldu. Bu arada Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımları ile beşinci karşılaşmasında ilk golünü atan da Babel oldu. Kısacası Hollandalı yıldız, performansıyla hem ayakta alkışlandı hem de ilk 11'in değişmez isimlerinden olacağını kanıtladı.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
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