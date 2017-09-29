Hayal değil %92 gerçek
Devler Ligi tarihinde bugüne kadar ilk 2 maçını kazanan 122 takımın 112’si (%92) gruptan çıkmayı başardı. 9 takım ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam etti
GOLLERDE SIKINTI YOK
BEŞİKTAŞ, Avrupa kupalarında evinde 10 maçtır yenilmiyor. Bu süreçte 5 galibiyet 5 beraberlik alan Beşiktaş'ta taraftar ise etkinliğini gösteriyor. Öte yandan geçen yıl Dinamo Kiev faciası yaşanmasa Beşiktaş bir üst tura çıkacaktı ama Kara Kartal bu sezon yoluna emin adımlarla devam ediyor. Siyah-beyazlılar Güneş döneminde sahasında oynadığı tüm Avrupa Kupası maçlarında gol kaydetti. 9 maçta 16 gol atan siyah-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı son 34 maçın 32'sinde rakiplerine iç-dış saha demeden gol atmayı başardı.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:25
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 15
Yorum
Miyane Kısmetimiz varmış son gün Janssen transfer oldu, sisteme cuk diye oturdu. Yoksa bu sene de Fernandao ile cırmalayacaktık, umut var, seneye?
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 67
Yorum
trakyalı bak federasyon başkanınız şenol güneşi kuerajmayı yine kayırdı cezalar fenere bjk 15 bin fenere 200 şenol hep sövsün
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Felipe Melo mu Fernando mu?
Toplam 10
Yorum
Nuri Şahin Meloyu çok sevdik, Fernandoyu da seviyoruz. İkisini kıyaslamak gereksiz.
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