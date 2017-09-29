Hayal değil %92 gerçek

Devler Ligi tarihinde bugüne kadar ilk 2 maçını kazanan 122 takımın 112’si (%92) gruptan çıkmayı başardı. 9 takım ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam etti

Geçen hafta sonunda oynanan F.Bahçe derbisinden yaralı çıkan Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde yaralarını sardı. 2-0'lık Leipzig galibiyeti siyah-beyazlıları, Devler Ligi gruplarında ilk iki maçını kazanan ilk Türk takımı yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek grup aşamalarındaki ilk iki maçını da kazanan 122 takımdan sadece Shakhtar grup sonuncusu olarak yoluna devam edememişti. 112 takım bir üst tura çıkarken 9 takım ise en kötü UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı başarmıştı. Devler Ligi'nde grup aşamalarına iki galibiyetle başlayan 122 takımın 80'i çeyrek final, 44'ü yarı final, 23'ü de finale ulaştı. Beşiktaş ile benzer başlangıcı yapan takımların %11'i, yani 13'ü Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı.



GOLLERDE SIKINTI YOK

BEŞİKTAŞ, Avrupa kupalarında evinde 10 maçtır yenilmiyor. Bu süreçte 5 galibiyet 5 beraberlik alan Beşiktaş'ta taraftar ise etkinliğini gösteriyor. Öte yandan geçen yıl Dinamo Kiev faciası yaşanmasa Beşiktaş bir üst tura çıkacaktı ama Kara Kartal bu sezon yoluna emin adımlarla devam ediyor. Siyah-beyazlılar Güneş döneminde sahasında oynadığı tüm Avrupa Kupası maçlarında gol kaydetti. 9 maçta 16 gol atan siyah-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı son 34 maçın 32'sinde rakiplerine iç-dış saha demeden gol atmayı başardı.