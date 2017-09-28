 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 28 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı.

    A, B, C ve D gruplarında oynanan mücadelelerin ardından 2'nci hafta müsabakaları tamamlanmış oldu.
    Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği C Grubu müsabakasında Chelsea, deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
    Atletico Madrid'in yeni mabedi Wanda Metropolitano'da oynanan mücadelede Atletico'nun tek golü 40'ıncı dakikada Antonie Griezmann'ın penaltıdan attığı golle gelirken, Chelsea 59'da Alvaro Morata ve 90'da Michy Batshuayi'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
    Günün diğer sonuçlar ise şu şekilde:

    A GRUBU
    Basel - Benfica: 5-0
    CSKA Moskova - Manchester United: 1-4

    B GRUBU
    Anderlecht - Celtic: 0-3
    Paris Saint-Germain - Bayern Münih: 3-0

    C GRUBU
    Karabağ Ağdam - Roma: 1-2
    Atletico Madrid - Chelsea: 1-2

    D GRUBU
    Juventus - Olympiakos: 2-0
    Sporting Lizbon - Barcelona: 0-1


    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.