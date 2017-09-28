Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı.
A, B, C ve D gruplarında oynanan mücadelelerin ardından 2'nci hafta müsabakaları tamamlanmış oldu.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği C Grubu müsabakasında Chelsea, deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
Atletico Madrid'in yeni mabedi Wanda Metropolitano'da oynanan mücadelede Atletico'nun tek golü 40'ıncı dakikada Antonie Griezmann'ın penaltıdan attığı golle gelirken, Chelsea 59'da Alvaro Morata ve 90'da Michy Batshuayi'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Günün diğer sonuçlar ise şu şekilde:
A GRUBU
Basel - Benfica: 5-0
CSKA Moskova - Manchester United: 1-4
B GRUBU
Anderlecht - Celtic: 0-3
Paris Saint-Germain - Bayern Münih: 3-0
C GRUBU
Karabağ Ağdam - Roma: 1-2
Atletico Madrid - Chelsea: 1-2
D GRUBU
Juventus - Olympiakos: 2-0
Sporting Lizbon - Barcelona: 0-1
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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