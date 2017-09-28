 PSG, MÜNİH'İ EZDİ GEÇTİ – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    PSG, MÜNİH'İ EZDİ GEÇTİ

    PSG, MÜNİH'İ EZDİ GEÇTİ

    Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Paris Saint-Germain, sahasında Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti.

    Kupa 1'in iki favorisisini karşı karşıya getiren maça çok hızlı başlayan Paris St. Germain, aradığı golü henüz 2. dakikada Dani Alves'le buldu. 31. dakikada sahneye çıkan Cavani, şık bir golle PSG'yi soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

    İkinci yarıda da hız kesmeyen Paris ekibinde sahne sırası Neymar'a geldi. 63. dakikada Mbappe'nin harika taşıdığı topu golle sonuçlandıran Brezilyalı yıldız, maçın da skorunu ilan etti: 3-0.

    Bu sonuçla 2'de 2 yapan Paris St. Germain, 6 puana yükselirken Bayern Münih 3 puanda kaldı.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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