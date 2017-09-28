PSG, MÜNİH'İ EZDİ GEÇTİ

Kupa 1'in iki favorisisini karşı karşıya getiren maça çok hızlı başlayan Paris St. Germain, aradığı golü henüz 2. dakikada Dani Alves'le buldu. 31. dakikada sahneye çıkan Cavani, şık bir golle PSG'yi soyunma odasına 2-0 önde götürdü.



İkinci yarıda da hız kesmeyen Paris ekibinde sahne sırası Neymar'a geldi. 63. dakikada Mbappe'nin harika taşıdığı topu golle sonuçlandıran Brezilyalı yıldız, maçın da skorunu ilan etti: 3-0.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Paris St. Germain, 6 puana yükselirken Bayern Münih 3 puanda kaldı.