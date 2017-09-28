 MADRİD'E SON DAKİKA ŞOKU! – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    MADRİD'E SON DAKİKA ŞOKU!

    MADRİD'E SON DAKİKA ŞOKU!

    Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda , sahasında 'ye 2-1 mağlup oldu.

    'ın yönettiği maçta, yeni stadı Wanda Metropolitano'da ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan maça etkili başladı. 39. dakikada kullanılna köşe vuruşu sırasında David Luiz, Lucas Hernandez'in formasından çekince Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Griezmann da Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

    İlk yarı bu skorla geçilirken ikinci yarıda daha etkili bir vardı. Conte'nin öğrencileri, aradığı beraberlik sayısını ise 59. dakikada Morata'nın kafasıyla buldu. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+4. dakikada Batshuayi'den geldi ve Chelsea bu golle Atletico Madrid'i 2-1 yendi.

    Bu sonuçla Chelsea 6 puana yükselirken Atletico Madrid puanını 1 puanda kaldı.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:38
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