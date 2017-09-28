Cavani, Burak Yılmaz'ın da olduğu listeye girdi
Edinson Cavani, üst üste 6 Şampiyonlar Ligi maçında gol atan 5. futbolcu oldu.
Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain evinde Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasını Fransız temsilcisi 2-0 önde kapattı. Mücadelenin 31. dakikasında takımının ikinci golünü atan Edinson Cavani, adını tarihe kazıdı.
BURAK YILMAZ DA LİSTEDE
PSG'nin Uruguaylı yıldızı Cavani, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç üst üste gol atan 5. isim oldu.
Listedeki diğer 4 isim ise; Burak Yılmaz, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy ve Marouane Chamakh...
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:36
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
Cavani, Burak Yılmaz'ın da olduğu listeye girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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