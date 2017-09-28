ÇAKIR'IN PENALTISI CHELSEA'Yİ DURDURAMADI!
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta, yeni stadı Wanda Metropolitano'da ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Atletico Madrid maça etkili başladı. 39. dakikada kullanılna köşe vuruşu sırasında David Luiz, Lucas Hernandez'in formasından çekince Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Griezmann da Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı bu skorla geçilirken ikinci yarıda daha etkili bir Chelsea vardı. Conte'nin öğrencileri, aradığı beraberlik sayısını ise 59. dakikada Morata'nın kafasıyla buldu. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+4. dakikada Batshuayi'den geldi ve Chelsea bu golle Atletico Madrid'i 2-1 yendi.
Bu sonuçla Chelsea 6 puana yükselirken Atletico Madrid puanını 1 puanda kaldı.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:39
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
ÇAKIR'IN PENALTISI CHELSEA'Yİ DURDURAMADI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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