VODAFONE PARK'A NAZAR DEĞDİ!

Beşiktaş-Leipzig karşılaşmasının 59. dakikasında Vodafone Park'ta aydınlatmaların bir bölümü söndü. 64. dakikaya kadar sahada bekleyen takımlar ardından soyunma odasına gitti. Işıklar 66. dakikada tekrar yandı.



Beşiktaş-Leipzig karşılaşmasının 59. dakikasında stat aydınlatmalarının bir bölümü gerçekleşen arıza sonucunda söndü. Rus hakem Sergei Karasev, stadyum ışıklarının sönmesinin ardından karşılaşmayı durdurdu ve arızanın giderilmesini bekledi.







Futbolcular 5 dakika boyunca sahada ışıkların gelmesini beklerken, Karasev'in kararı sonrasında dakikalar 64'ü gösterdiğinde takımlar soyunma odasının yolunu tuttu. 66. dakikada ışıklar tekrar yanarken önce Beşiktaş, ardından Leipzig ve hakemler sahaya geldi. Sergei Karasev, 70. dakikada oyunu tekrar başlattı.