 ŞAMPİYONLAR LİG'İNDE 2. HAFTA MAÇLARI YAPILDI – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    ŞAMPİYONLAR LİG'İNDE 2. HAFTA MAÇLARI YAPILDI

    ŞAMPİYONLAR LİG'İNDE 2. HAFTA MAÇLARI YAPILDI

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 2. hafta maçları yapıldı.

    G Grubu'nda Beşiktaş, konuk ettiği Leipzig'i 2-0 yendi. Gruptaki diğer maçta Monaco, ağırladığı Porto'ya 3-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 31 ve 69. dakikalarda geçen sezon Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar ile 89. dakikada Miguel Layun attı.

    H Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 yendi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gareth Bale, 50 ve 79. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü, 54. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi.

    Alman temsilcisinde, milli futbolculardan Ömer Toprak 90, Nuri Şahin ise 60 dakika forma giydi.

    Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

    E Grubu:

    Sevilla (İspanya) - Maribor (Slovenya): 3-0

    Spartak Moskova (Rusya) - Liverpool (İngiltere): 1-1

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Sevilla 2 1 1 0 5 2 3 4
    Liverpool 2 0 2 0 3 3 0 2
    Spartak Moskova 2 0 2 0 2 2 0 2
    Maribor 2 0 1 1 1 4 -3 1

    F Grubu:

    Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-0

    Napoli (İtalya) - Feyenoord (Hollanda): 3-1

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Manchester City 2 2 0 0 6 0 6 6
    Napoli 2 1 0 1 4 3 1 3
    Shakhtar Donetsk 2 1 0 1 2 3 -1 3
    Feyenoord 2 0 0 2 1 7 -6 0

    G Grubu:

    Beşiktaş - Leipzig (Almanya): 2-0

    Monaco (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-3

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Beşiktaş 2 2 0 0 5 1 4 6
    Porto 2 1 0 1 4 3 1 3
    Leipzig 2 0 1 1 1 3 -2 1
    Monaco 2 0 1 1 1 4 -3 1

    H Grubu:

    Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 1-3

    APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Tottenham (İngiltere): 0-3

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Real Madrid 2 2 0 0 6 1 5 6
    Tottenham 2 2 0 0 6 1 5 6
    Borussia Dortmund 2 0 0 2 2 6 -4 0
    APOEL 2 0 0 2 0 6 -6 0
    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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