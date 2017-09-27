ŞAMPİYONLAR LİG'İNDE 2. HAFTA MAÇLARI YAPILDI
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 2. hafta maçları yapıldı.
H Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 yendi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gareth Bale, 50 ve 79. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü, 54. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi.
Alman temsilcisinde, milli futbolculardan Ömer Toprak 90, Nuri Şahin ise 60 dakika forma giydi.
Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
E Grubu:
Sevilla (İspanya) - Maribor (Slovenya): 3-0
Spartak Moskova (Rusya) - Liverpool (İngiltere): 1-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Sevilla
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|Liverpool
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|Spartak Moskova
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Maribor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
F Grubu:
Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-0
Napoli (İtalya) - Feyenoord (Hollanda): 3-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Manchester City
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|6
|Napoli
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|3
|Shakhtar Donetsk
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|Feyenoord
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
G Grubu:
Beşiktaş - Leipzig (Almanya): 2-0
Monaco (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-3
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Beşiktaş
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|Porto
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|3
|Leipzig
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|Monaco
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
H Grubu:
Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 1-3
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Tottenham (İngiltere): 0-3
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Real Madrid
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|Tottenham
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|Borussia Dortmund
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|APOEL
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
-
ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
-
Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
-
JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
ŞAMPİYONLAR LİG'İNDE 2. HAFTA MAÇLARI YAPILDI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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