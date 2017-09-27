ŞAMPİYONLAR LİG'İNDE 2. HAFTA MAÇLARI YAPILDI

G Grubu'nda Beşiktaş, konuk ettiği Leipzig'i 2-0 yendi. Gruptaki diğer maçta Monaco, ağırladığı Porto'ya 3-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 31 ve 69. dakikalarda geçen sezon Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar ile 89. dakikada Miguel Layun attı.

H Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 yendi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gareth Bale, 50 ve 79. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü, 54. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi.

Alman temsilcisinde, milli futbolculardan Ömer Toprak 90, Nuri Şahin ise 60 dakika forma giydi.

Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

E Grubu:

Sevilla (İspanya) - Maribor (Slovenya): 3-0

Spartak Moskova (Rusya) - Liverpool (İngiltere): 1-1

Takımlar O G B M A Y Av. P Sevilla 2 1 1 0 5 2 3 4 Liverpool 2 0 2 0 3 3 0 2 Spartak Moskova 2 0 2 0 2 2 0 2 Maribor 2 0 1 1 1 4 -3 1

F Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-0

Napoli (İtalya) - Feyenoord (Hollanda): 3-1

Takımlar O G B M A Y Av. P Manchester City 2 2 0 0 6 0 6 6 Napoli 2 1 0 1 4 3 1 3 Shakhtar Donetsk 2 1 0 1 2 3 -1 3 Feyenoord 2 0 0 2 1 7 -6 0

G Grubu:

Beşiktaş - Leipzig (Almanya): 2-0

Monaco (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-3

Takımlar O G B M A Y Av. P Beşiktaş 2 2 0 0 5 1 4 6 Porto 2 1 0 1 4 3 1 3 Leipzig 2 0 1 1 1 3 -2 1 Monaco 2 0 1 1 1 4 -3 1

H Grubu:

Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 1-3

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Tottenham (İngiltere): 0-3