 ROMA KAZANDI, KARABAĞ TARİHE GEÇTİ – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    ROMA KAZANDI, KARABAĞ TARİHE GEÇTİ

    ROMA KAZANDI, KARABAĞ TARİHE GEÇTİ

    Tarihinde ilk kez sahasında bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Karabağ, Roma'ya 2-1 mağlup oldu.

    7. dakikada Kostas Manolas ve 15. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 geriye düşen Azerbaycan temsilcisi, 28. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle umutlandı. Öte yandan bu gol, Karabağ'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı ilk gol oldu. Ancak bu gol Karabağ'a yetmedi ve Roma, deplasmanda 2-1 kazandı.

    Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Roma 4 puana yükseldi. Karabağ ise 0 puanda kaldı.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:58
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