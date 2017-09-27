ROMA KAZANDI, KARABAĞ TARİHE GEÇTİ
Tarihinde ilk kez sahasında bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Karabağ, Roma'ya 2-1 mağlup oldu.
7. dakikada Kostas Manolas ve 15. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 geriye düşen Azerbaycan temsilcisi, 28. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle umutlandı. Öte yandan bu gol, Karabağ'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı ilk gol oldu. Ancak bu gol Karabağ'a yetmedi ve Roma, deplasmanda 2-1 kazandı.
Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Roma 4 puana yükseldi. Karabağ ise 0 puanda kaldı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:58
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"O HAKEMİ TAKİP EDECEĞİZ"
Toplam 21
Yorum
kartal yok artık
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İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...
Toplam 2
Yorum
ne imparator ne imparator yaaa :)) uefa kupası bile haginin ..baska ?
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USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Toplam 13
Yorum
Yasin kapkar Takımın başına yılmaz vural gelsin bu takımı uçurur.süper lige en fazla takımı çıkartan hoca
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