ROMA KAZANDI, KARABAĞ TARİHE GEÇTİ

7. dakikada Kostas Manolas ve 15. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 geriye düşen Azerbaycan temsilcisi, 28. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle umutlandı. Öte yandan bu gol, Karabağ'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı ilk gol oldu. Ancak bu gol Karabağ'a yetmedi ve Roma, deplasmanda 2-1 kazandı.

Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Roma 4 puana yükseldi. Karabağ ise 0 puanda kaldı.