PSG, MÜNİH'İ EZDİ GEÇTİ
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Paris Saint-Germain, sahasında Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti.
Kupa 1'in iki favorisisini karşı karşıya getiren maça çok hızlı başlayan Paris St. Germain, aradığı golü henüz 2. dakikada Dani Alves'le buldu. 31. dakikada sahneye çıkan Cavani, şık bir golle PSG'yi soyunma odasına 2-0 önde götürdü.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Paris ekibinde sahne sırası Neymar'a geldi. 63. dakikada Mbappe'nin harika taşıdığı topu golle sonuçlandıran Brezilyalı yıldız, maçın da skorunu ilan etti: 3-0.
Bu sonuçla 2'de 2 yapan Paris St. Germain, 6 puana yükselirken Bayern Münih 3 puanda kaldı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:42
-
"O HAKEMİ TAKİP EDECEĞİZ"
Toplam 21
Yorum
kartal yok artık
-
İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...
Toplam 2
Yorum
ne imparator ne imparator yaaa :)) uefa kupası bile haginin ..baska ?
-
USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Toplam 13
Yorum
Yasin kapkar Takımın başına yılmaz vural gelsin bu takımı uçurur.süper lige en fazla takımı çıkartan hoca
PSG, MÜNİH'İ EZDİ GEÇTİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.