PSG - BAYERN MÜNİH
FOTOMAÇ GÜNDEM
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"O HAKEMİ TAKİP EDECEĞİZ"
Toplam 21
Yorum
kartal yok artık
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İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...
Toplam 2
Yorum
ne imparator ne imparator yaaa :)) uefa kupası bile haginin ..baska ?
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USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Toplam 13
Yorum
Yasin kapkar Takımın başına yılmaz vural gelsin bu takımı uçurur.süper lige en fazla takımı çıkartan hoca
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