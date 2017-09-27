PORTO'YU TEK BAŞINA SIRTLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun diğer maçında Porto ile Monaco karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi Porto deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2. maçta Porto, deplasmanda Monaco'yu 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz Beşiktaş'ın grubundaki mücadelede Porto'yu sırtlan isim Aboubakar oldu. Monaco II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadelede Porto'ya grubundaki ilk galibiyeti getiren goller 31 ve 69'da geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar ile 89'da Miguel Layun kaydetti.
Bu sonuçla Porto 3 puanla 2. sıraya yükselirken Monaco 1 puanla son sırada yer aldı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:39
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RiBERY DÖNÜYOR
Toplam 4
Yorum
cemil dün yediğin hurmalar misali ne yüzle geleceksin ki gelme gölgede etme başka bir şey istemez bize genç futbolcu lazım buruma gibi
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VODAFONE PARK ETKİSİ
Toplam 5
Yorum
kartalcan kimileri ligde hakmel kazaniyor avrupada vardar ovasina gömülüyor kimileri de avrupanin her yerini fethediyor fark burada iste
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ŞİMDİ MONACO DÜŞÜNSÜN
Toplam 8
Yorum
HCK / BJK ŞÜKÜRLER OLSUN YARAB, SONSUZ TEŞEKKÜRLER KARTALIMIZA... BEŞİKTAŞK'IMIZ BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN İNŞAALLAH...
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