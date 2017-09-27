PORTO'YU TEK BAŞINA SIRTLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2. maçta Porto, deplasmanda Monaco'yu 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz Beşiktaş'ın grubundaki mücadelede Porto'yu sırtlan isim Aboubakar oldu. Monaco II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadelede Porto'ya grubundaki ilk galibiyeti getiren goller 31 ve 69'da geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar ile 89'da Miguel Layun kaydetti.

Bu sonuçla Porto 3 puanla 2. sıraya yükselirken Monaco 1 puanla son sırada yer aldı.