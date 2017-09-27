Milan, Vodafone Park'a geldi!
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Alman temsilcisi RG Leipzig'le karşılaşacak. Siyah-beyazlıların bu kritik mücadelesi öncesinde tribünde sürpriz bir kulübün scout ekibinin yer aldığı belirtildi.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Leipzig mücadelesi öncesinde Vodafone Park tribünlerinde sürpriz bir kulübün scout ekibi yer alacak.
TRT Spor'un maç öncesi yayınında verilen bilgiye göre Beşiktaş-Leipzig mücadelesini İtalya Serie A Takımlarından Milan'ın scourtlarının da izleyeceği ifade edildi.
İtalyan ekibinin Leipzig'de forma giyen Nabby Keita'yı takip ettiği biliniyor. Bununla birlikte İtalyan temsilcisinin adı milli futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'la da anılmıştı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:47
-
RiBERY DÖNÜYOR
Toplam 4
Yorum
cemil dün yediğin hurmalar misali ne yüzle geleceksin ki gelme gölgede etme başka bir şey istemez bize genç futbolcu lazım buruma gibi
-
VODAFONE PARK ETKİSİ
Toplam 5
Yorum
kartalcan kimileri ligde hakmel kazaniyor avrupada vardar ovasina gömülüyor kimileri de avrupanin her yerini fethediyor fark burada iste
-
ŞİMDİ MONACO DÜŞÜNSÜN
Toplam 8
Yorum
HCK / BJK ŞÜKÜRLER OLSUN YARAB, SONSUZ TEŞEKKÜRLER KARTALIMIZA... BEŞİKTAŞK'IMIZ BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN İNŞAALLAH...
Milan, Vodafone Park'a geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.