KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI
Rus düdük Sergei Karasev, 15. dakikadan sarısı bulunan Naby Keita'nın 30'da Talisca'ya attığı dirseği görmezden geldi!
Derbi maçta hakem Ali Palabıyık'ın yönetimine tepkili olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rus hakem Segei Karasev'in skandal yönetimiyle bir şok daha yaşadı.
Beşiktaş - RB Leipzig maçının 15. dakikasında Quaresma'yı indirdiği pozisyondan sarı kartı bulunan Gİneli futbolcu, 30. dakikada Talisca'ya dirsek attı.
Boğazına gelen darbe sonrası nefesi kesilen Talisca'nın tedavisi yaklaşık 3 dakika kadar sürerken Brezilyalı yıldızın nefes almakta zorlandığı görüldü.
Bu pozisyonda ekrana gelen görüntüle Rus hakemin, poziyonun çok yakında olmasına rağmen oyunu devam ettirmesi maçın yaklaşık 1 saatlik bölümününde 10 kişi kalabilecek Leipzig'e yaradı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:34
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
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Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
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Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
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ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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