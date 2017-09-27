Cavani, Burak Yılmaz'ın da olduğu listeye girdi
Edinson Cavani, üst üste 6 Şampiyonlar Ligi maçında gol atan 5. futbolcu oldu.
Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain evinde Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasını Fransız temsilcisi 2-0 önde kapattı. Mücadelenin 31. dakikasında takımının ikinci golünü atan Edinson Cavani, adını tarihe kazıdı.
BURAK YILMAZ DA LİSTEDE
PSG'nin Uruguaylı yıldızı Cavani, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç üst üste gol atan 5. isim oldu.
Listedeki diğer 4 isim ise; Burak Yılmaz, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy ve Marouane Chamakh...
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
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"O HAKEMİ TAKİP EDECEĞİZ"
Toplam 21
Yorum
kartal yok artık
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İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...
Toplam 2
Yorum
ne imparator ne imparator yaaa :)) uefa kupası bile haginin ..baska ?
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USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Toplam 13
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Yasin kapkar Takımın başına yılmaz vural gelsin bu takımı uçurur.süper lige en fazla takımı çıkartan hoca
Cavani, Burak Yılmaz'ın da olduğu listeye girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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