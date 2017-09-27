Cavani, Burak Yılmaz'ın da olduğu listeye girdi

Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain evinde Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasını Fransız temsilcisi 2-0 önde kapattı. Mücadelenin 31. dakikasında takımının ikinci golünü atan Edinson Cavani, adını tarihe kazıdı.





BURAK YILMAZ DA LİSTEDE

PSG'nin Uruguaylı yıldızı Cavani, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç üst üste gol atan 5. isim oldu.

Listedeki diğer 4 isim ise; Burak Yılmaz, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy ve Marouane Chamakh...