 Cavani, Burak Yılmaz'ın da olduğu listeye girdi – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    , 'ın da olduğu listeye girdi

    Cavani, Burak Yılmaz'ın da olduğu listeye girdi

    Edinson , üst üste 6 Şampiyonlar Ligi maçında gol atan 5. futbolcu oldu.

    Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain evinde Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasını Fransız temsilcisi 2-0 önde kapattı. Mücadelenin 31. dakikasında takımının ikinci golünü atan Edinson , adını tarihe kazıdı.

    BURAK YILMAZ DA LİSTEDE

    PSG'nin Uruguaylı yıldızı Cavani, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç üst üste gol atan 5. isim oldu.

    Listedeki diğer 4 isim ise; , Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy ve Marouane Chamakh...

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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