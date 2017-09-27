ÇAKIR'IN PENALTISI CHELSEA'Yİ DURDURAMADI!
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta, yeni stadı Wanda Metropolitano'da ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Atletico Madrid maça etkili başladı. 39. dakikada kullanılna köşe vuruşu sırasında David Luiz, Lucas Hernandez'in formasından çekince Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Griezmann da Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı bu skorla geçilirken ikinci yarıda daha etkili bir Chelsea vardı. Conte'nin öğrencileri, aradığı beraberlik sayısını ise 59. dakikada Morata'nın kafasıyla buldu. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+4. dakikada Batshuayi'den geldi ve Chelsea bu golle Atletico Madrid'i 2-1 yendi.
Bu sonuçla Chelsea 6 puana yükselirken Atletico Madrid puanını 1 puanda kaldı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:44
-
"O HAKEMİ TAKİP EDECEĞİZ"
Toplam 21
Yorum
kartal yok artık
-
İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...
Toplam 2
Yorum
ne imparator ne imparator yaaa :)) uefa kupası bile haginin ..baska ?
-
USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Toplam 13
Yorum
Yasin kapkar Takımın başına yılmaz vural gelsin bu takımı uçurur.süper lige en fazla takımı çıkartan hoca
ÇAKIR'IN PENALTISI CHELSEA'Yİ DURDURAMADI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.