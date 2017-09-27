ÇAKIR'IN PENALTISI CHELSEA'Yİ DURDURAMADI!

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta, yeni stadı Wanda Metropolitano'da ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Atletico Madrid maça etkili başladı. 39. dakikada kullanılna köşe vuruşu sırasında David Luiz, Lucas Hernandez'in formasından çekince Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Griezmann da Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla geçilirken ikinci yarıda daha etkili bir Chelsea vardı. Conte'nin öğrencileri, aradığı beraberlik sayısını ise 59. dakikada Morata'nın kafasıyla buldu. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+4. dakikada Batshuayi'den geldi ve Chelsea bu golle Atletico Madrid'i 2-1 yendi.

Bu sonuçla Chelsea 6 puana yükselirken Atletico Madrid puanını 1 puanda kaldı.