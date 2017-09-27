Beşiktaş - Leipzig maçında hakem skandalı!

Derbi maçta hakem Ali Palabıyık'ın yönetimine tepkili olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rus hakem Segei Karasev'in skandal yönetimiyle bir şok daha yaşadı.

Beşiktaş - RB Leipzig maçının 15. dakikasında Quaresma'yı indirdiği pozisyondan sarı kartı bulunan Gİneli futbolcu, 30. dakikada Talisca'ya dirsek attı.





Boğazına gelen darbe sonrası nefesi kesilen Talisca'nın tedavisi yaklaşık 3 dakika kadar sürerken Brezilyalı yıldızın nefes almakta zorlandığı görüldü.





Bu pozisyonda ekrana gelen görüntüle Rus hakemin, poziyonun çok yakında olmasına rağmen oyunu devam ettirmesi maçın yaklaşık 1 saatlik bölümününde 10 kişi kalabilecek Leipzig'e yaradı.