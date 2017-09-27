 Beşiktaş - Leipzig maçında hakem skandalı! – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş - Leipzig maçında hakem skandalı!

    Beşiktaş - Leipzig maçında hakem skandalı!

    Rus düdük , 15. dakikadan sarısı bulunan 'nın 30'da Talisca'ya attığı dirseği görmezden geldi!

    Derbi maçta hakem Ali Palabıyık'ın yönetimine tepkili olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rus hakem Segei Karasev'in skandal yönetimiyle bir şok daha yaşadı.

    Beşiktaş - RB Leipzig maçının 15. dakikasında Quaresma'yı indirdiği pozisyondan sarı kartı bulunan Gİneli futbolcu, 30. dakikada Talisca'ya dirsek attı.

    Boğazına gelen darbe sonrası nefesi kesilen Talisca'nın tedavisi yaklaşık 3 dakika kadar sürerken Brezilyalı yıldızın nefes almakta zorlandığı görüldü.

    Bu pozisyonda ekrana gelen görüntüle Rus hakemin, poziyonun çok yakında olmasına rağmen oyunu devam ettirmesi maçın yaklaşık 1 saatlik bölümününde 10 kişi kalabilecek Leipzig'e yaradı.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:30
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