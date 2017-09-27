Avrupa'nın yeni kralı
Vodafone Park'ın büyüleyici atmosferinde futbol şov yapan Kartal, Alman ekibini Babel ve Talisca’nın golleriyle 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde ikide iki yaptı ve liderliğini perçinledi
Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'ndaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, dün gece de "Grubun en zorlu takımı" denilen Leipzig karşısında şov yaptı. 40 bini aşkın taraftarının benzersiz desteğini arkasına alan temsilcimiz 11'inci dakikada Babel'le 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 43'üncü dakikasında ise bu kez Talisca sahneye çıktı. Brezilyalı yıldız Quaresma'nın trivelasında kafayı öyle bir vurdu ki Leipzig defansı şaşkına döndü: 2-0. Her hattıyla mükemmel oynayan Beşiktaş, maçı 2-0 kazanarak gruptan çıkma şansını iyice artırdı.
Mücadelenin 43'üncü dakikasında ise bu kez Talisca sahneye çıktı. Brezilyalı yıldız Quaresma'nın trivelasında kafayı öyle bir vurdu ki Leipzig defansı şaşkına döndü: 2-0. Her hattıyla mükemmel oynayan Beşiktaş, maçı 2-0 kazanarak gruptan çıkma şansını iyice artırdı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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