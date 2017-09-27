 Avrupa'nın yeni kralı – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    Avrupa'nın yeni kralı

    Avrupa'nın yeni kralı

    Vodafone Park'ın büyüleyici atmosferinde futbol şov yapan Kartal, Alman ekibini Babel ve Talisca’nın golleriyle 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde ikide iki yaptı ve liderliğini perçinledi

    Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'ndaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, dün gece de "Grubun en zorlu takımı" denilen Leipzig karşısında şov yaptı. 40 bini aşkın taraftarının benzersiz desteğini arkasına alan temsilcimiz 11'inci dakikada Babel'le 1-0 öne geçti.

    Mücadelenin 43'üncü dakikasında ise bu kez Talisca sahneye çıktı. Brezilyalı yıldız Quaresma'nın trivelasında kafayı öyle bir vurdu ki Leipzig defansı şaşkına döndü: 2-0. Her hattıyla mükemmel oynayan Beşiktaş, maçı 2-0 kazanarak gruptan çıkma şansını iyice artırdı.
    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:36
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