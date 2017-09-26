VODAFONE PARK'TA SKANDAL GÖRÜNTÜ!
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'in Leipzig'le oynadığı karşılaşma sırasında tribünlerde fair play ruhuna yakışmayacak görüntüler yaşandı.
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'in Leipzig'le oynadığı karşılaşma sırasında tribünlerde fair play ruhuna yakışmayacak görüntüler yaşandı.
İki genç Galatasaray taraftarı, Galatasaray forması ve Beşiktaş atkısıyla birlikte Siyah-Beyazlı kulübü desteklemek üzere tribüne geldi.
Galatasaraylı taraftarlar, tribünde Beşiktaşlı bir grup taraftarın saldırısına maruz kaldı. Forması zorla üzerinden çıkarttırılan iki genç, tribünden de kovuldu.
O anlar objektiflere böyle yansıdı:
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:49
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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