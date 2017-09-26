 VODAFONE PARK'TA SKANDAL GÖRÜNTÜ! – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    VODAFONE PARK'TA SKANDAL GÖRÜNTÜ!

    VODAFONE PARK'TA SKANDAL GÖRÜNTÜ!

    Bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz 'in Leipzig'le oynadığı karşılaşma sırasında tribünlerde fair play ruhuna yakışmayacak görüntüler yaşandı.

    Bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz 'in Leipzig'le oynadığı karşılaşma sırasında tribünlerde fair play ruhuna yakışmayacak görüntüler yaşandı.

    İki genç Galatasaray taraftarı, Galatasaray forması ve atkısıyla birlikte Siyah-Beyazlı kulübü desteklemek üzere tribüne geldi.

    Galatasaraylı taraftarlar, tribünde Beşiktaşlı bir grup taraftarın saldırısına maruz kaldı. Forması zorla üzerinden çıkarttırılan iki genç, tribünden de kovuldu.

    O anlar objektiflere böyle yansıdı:

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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