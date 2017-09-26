Vodafone Park'a nazar değdi!
Beşiktaş - Leipzig maçının 60. dakikasında aydınlatmadaki problem sebebiyle maç durdu!
Beşiktaş-Leipzig karşılaşmasının 59. dakikasında Vodafone Park'ta aydınlatmaların bir bölümü söndü. 64. dakikaya kadar sahada bekleyen takımlar ardından soyunma odasına gitti. Işıklar 66. dakikada tekrar yandı.
Beşiktaş-Leipzig karşılaşmasının 59. dakikasında stat aydınlatmalarının bir bölümü gerçekleşen arıza sonucunda söndü. Rus hakem Sergei Karasev, stadyum ışıklarının sönmesinin ardından karşılaşmayı durdurdu ve arızanın giderilmesini bekledi.
Futbolcular 5 dakika boyunca sahada ışıkların gelmesini beklerken, Karasev'in kararı sonrasında dakikalar 64'ü gösterdiğinde takımlar soyunma odasının yolunu tuttu. 66. dakikada ışıklar tekrar yanarken önce Beşiktaş, ardından Leipzig ve hakemler sahaya geldi. Sergei Karasev, 70. dakikada oyunu tekrar başlattı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:20
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
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özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
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Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
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ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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