UÇAN HOLLANDALI: BABEL!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Alman temsilcisi Leipzig karşısında Ryan Babel'in 11. dakikadaki golüyle öne geçti.

Portekiz'de Porto karşısında fişi çeken golü atan Ryan Babel, Kadıköy'deki derbiyi de boş geçmemişti. Hollandalı yıldız, büyük maçların adamı olduğunu Devler Ligi Arenası'ndaki Leipzig maçında bir kez daha gösterdi ve 11. dakikada attığı klas golle bu kez kilidi açan isim oldu.

Cenk Tosun'un sol kanattan yerden pasında bekletmeden sol ayağıyla gelişine vuran Babel, topU ağlarla buluşturdu.

AVRUPA KUPALARI'NDAKİ 5. GOLÜ

Ryan Babel Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 5. golünü attı.

Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlı formayla Olympiakos karşısında 1 maçta 2 gol atan Babel, çeyrek finaldeki Olympique Lyon maçında da ağları havalandırmıştı.

Babel, bu sezon grubun ilk maçındaki Porto maçından sonra Devler Ligi'ndeki 2. golünü attı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ FORMUYLA MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'taki yükselen formu sonrasında Ryan Babel'e Hollanda Milli Takımı kapıları da açılmıştı.

Son olarak 2011 yılında Almanya'ya karşı forma giyen Babel, Dick Advocaat'ın daveti sonrası 6 yıl aradan sonra tekrar turuncu formayı giyme hakkı kazanmış oldu.