UÇAN HOLLANDALI: BABEL!
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarındaki 5. golünü Leipzig'e attı!
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Alman temsilcisi Leipzig karşısında Ryan Babel'in 11. dakikadaki golüyle öne geçti.
Portekiz'de Porto karşısında fişi çeken golü atan Ryan Babel, Kadıköy'deki derbiyi de boş geçmemişti. Hollandalı yıldız, büyük maçların adamı olduğunu Devler Ligi Arenası'ndaki Leipzig maçında bir kez daha gösterdi ve 11. dakikada attığı klas golle bu kez kilidi açan isim oldu.
Cenk Tosun'un sol kanattan yerden pasında bekletmeden sol ayağıyla gelişine vuran Babel, topU ağlarla buluşturdu.
AVRUPA KUPALARI'NDAKİ 5. GOLÜ
Ryan Babel Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 5. golünü attı.
Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlı formayla Olympiakos karşısında 1 maçta 2 gol atan Babel, çeyrek finaldeki Olympique Lyon maçında da ağları havalandırmıştı.
Babel, bu sezon grubun ilk maçındaki Porto maçından sonra Devler Ligi'ndeki 2. golünü attı.
BEŞİKTAŞ'TAKİ FORMUYLA MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'taki yükselen formu sonrasında Ryan Babel'e Hollanda Milli Takımı kapıları da açılmıştı.
Son olarak 2011 yılında Almanya'ya karşı forma giyen Babel, Dick Advocaat'ın daveti sonrası 6 yıl aradan sonra tekrar turuncu formayı giyme hakkı kazanmış oldu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:18
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BEŞİKTAŞ - LEIPZIG (CANLI ANLATIM)
Toplam 3
Yorum
GFB Hadi Beşiktaş ez şu kendini beğenmiş gavurları
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Göztepe şahlandı
Toplam 1
Yorum
alitan35 İzmir sevgi ve sevda şehridir gelen kendini hemen İzmirli gibi hisseder.Kaptan Sabri Jahovic Castro Oskar Beto ve asılpatlama Gouffran dan..
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NETO'DAN DERBİ YORUMU
Toplam 6
Yorum
fb44_ sen önce quaresma'nın valbuenaya yaptığı harekette niye kırmızı görmediği ile pepenin görmediği kırmızıyı söyle sonra yorum yap bebee
UÇAN HOLLANDALI: BABEL! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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