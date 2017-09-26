TALİSCA ŞOVA DEVAM EDİYOR
Beşiktaş - Leipzig maçının ilk yarısında Anderson Talisca, 43. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirirken, Ricardo Quaresma da atılan bu müthiş gole öncülük etti.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci maçında sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar ilk yarıda çok iyi bir futbol sergiledi ve 11. dakikada Ryan Babel, 43. dakikada ise Talisca ile farkı 2'ye çıkardı. Özellikle Talisca'nın attığı golde tıpkı Porto maçındaki gibi Quaresma'dan muhteşem çalım ve orta geldi
TALİSCA AVRUPA KUPALARINDA ŞOV YAPIYOR
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, siyah beyazlı formayla Avrupa kupalarında adeta şov yapıyor. Yıldız futbolcu Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 5. golünü kaydederkren, Devler Ligi'nde oynadığı son 7 maçta ise 5 gol attı.
TALİSCA VE BABEL QURESMAYI YAKALADI
Talisca ve Babel böylece Şampiyonlar Ligi gruplarında Beşiktaş adına üst üste iki maçta da gol atan diğer oyuncular oldu. Beşiktaş adına bu başarıyı en son geçen sezon Ricardo Quaresma, Napoli ve Benfica maçlarında yakalamıştı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:04
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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