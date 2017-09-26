TALİSCA ŞOVA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci maçında sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar ilk yarıda çok iyi bir futbol sergiledi ve 11. dakikada Ryan Babel, 43. dakikada ise Talisca ile farkı 2'ye çıkardı. Özellikle Talisca'nın attığı golde tıpkı Porto maçındaki gibi Quaresma'dan muhteşem çalım ve orta geldi

TALİSCA AVRUPA KUPALARINDA ŞOV YAPIYOR

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, siyah beyazlı formayla Avrupa kupalarında adeta şov yapıyor. Yıldız futbolcu Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 5. golünü kaydederkren, Devler Ligi'nde oynadığı son 7 maçta ise 5 gol attı.

TALİSCA VE BABEL QURESMAYI YAKALADI

Talisca ve Babel böylece Şampiyonlar Ligi gruplarında Beşiktaş adına üst üste iki maçta da gol atan diğer oyuncular oldu. Beşiktaş adına bu başarıyı en son geçen sezon Ricardo Quaresma, Napoli ve Benfica maçlarında yakalamıştı.