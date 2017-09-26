 TALİSCA ŞOVA DEVAM EDİYOR – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    ŞOVA DEVAM EDİYOR

    TALİSCA ŞOVA DEVAM EDİYOR

    - Leipzig maçının ilk yarısında Anderson , 43. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirirken, Ricardo Quaresma da atılan bu müthiş gole öncülük etti.

    , Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci maçında sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar ilk yarıda çok iyi bir futbol sergiledi ve 11. dakikada Ryan Babel, 43. dakikada ise ile farkı 2'ye çıkardı. Özellikle Talisca'nın attığı golde tıpkı Porto maçındaki gibi Quaresma'dan muhteşem çalım ve orta geldi

    TALİSCA AVRUPA KUPALARINDA ŞOV YAPIYOR

    Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, siyah beyazlı formayla Avrupa kupalarında adeta şov yapıyor. Yıldız futbolcu Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 5. golünü kaydederkren, Devler Ligi'nde oynadığı son 7 maçta ise 5 gol attı.

    TALİSCA VE BABEL QURESMAYI YAKALADI
    Talisca ve Babel böylece Şampiyonlar Ligi gruplarında Beşiktaş adına üst üste iki maçta da gol atan diğer oyuncular oldu. Beşiktaş adına bu başarıyı en son geçen sezon Ricardo Quaresma, Napoli ve Benfica maçlarında yakalamıştı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:04
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