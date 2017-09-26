ŞENOL GÜNEŞ’LE 9. AVRUPA GALİBİYETİ

Leipzig karşısında kazanarak Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki puanını 6’ya yükselten Beşiktaş, Şenol Güneş’le birlikte Avrupa’daki 20. maçında 9’uncu galibiyetini aldı. Kartal 3 maçta kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetle 2'de 2 yapan ve puanını 6'ya yükselten Beşiktaş, Şenol Güneş'le birlikte çıktığı 20. Avrupa karşılaşmasında 9. galibiyetini aldı.



Tecrübeli teknik adamın ilk sezonu olan 2015-2016'da Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlılar, grup maçlarında 3 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılan Beşiktaş, Devler Ligi'nin grup maçlarında 4 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 yenilgi elde etti. Grubu 3. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederken, oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



Üst üste 2 sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan Şenol Güneş ve öğrencileri, bu sezon da Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Grup maçlarına Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek başlayan Beşiktaş, ardından sahasında Leipzig'i 2-0' mağlup etmeyi başardı. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Avrupa arenasında 20 maça çıkan Kara Kartal, bu mücadelelerde 9 galibiyet ve 8 beraberlik alırken, rakiplerine ise 3 karşılaşmada kaybetti.

