QUARESMA : ”TAKIM GİBİ OYNADIK”
Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, RB Leibzig maçının zor geçeceği daha bildiklerini ifade ederek, “İyi ve Takım gibi oynadık” dedi.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında evinde karşılaştığı Alman ekibi RB Leibzig'i 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına konuşan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, "İyi ve Takım gibi oynadık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Skoru da erken yakaladık.
Şimdi dinlenip, Pazar günkü maça hazır olacağız" diye konuştu.
RB Leibzig karşısında 43. dakikada Talisca'ya attırdığı golün sorulması üzerine Portekizli futbolcu, "Kaliteli oyuncularla oynamak her zaman kolaydır. Talisca da onlardan biri. Ben nereye attığımı biliyordum. O da nereye koştuğunu biliyordu. O yüzden kolay oldu" şeklinde konuştu.
Şimdi dinlenip, Pazar günkü maça hazır olacağız" diye konuştu.
RB Leibzig karşısında 43. dakikada Talisca'ya attırdığı golün sorulması üzerine Portekizli futbolcu, "Kaliteli oyuncularla oynamak her zaman kolaydır. Talisca da onlardan biri. Ben nereye attığımı biliyordum. O da nereye koştuğunu biliyordu. O yüzden kolay oldu" şeklinde konuştu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
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özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
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Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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Toplam 16
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QUARESMA : ”TAKIM GİBİ OYNADIK” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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