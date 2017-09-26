Panzer gibi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Porto'yu yenen Beşiktaş, grubun 2. maçında sahasında RB Leipzig'le karşılaştı.

Vodafone Park'taki maçta Alman temsilcisini 2-0 mağlup eden Kara Kartal, Devler Ligi'ndeki 2. galibiyetini alarak G Grubu'nda puanını 6'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Ryan Babel ile Anderson Talisca kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyetle, 5. kez karşılaştığı Alman takımları karşısında tarihindeki ilk galibiyetini almış oldu.

Öte yandan 2. maçlar sonunda 1 puanda kalan Leipzig ise 2. haftayı 4. sırada tamamladı.







MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'ini bozmadı.

Güneş, takımının 2-1 kaybettiği ve Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup'un kırmızı kart gördüğü derbi maçın 11'ini aynı şekilde Leipzig karşısında sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekipte, Porto maçında olduğu gibi ileride Cenk Tosun, takımı adına gol aradı.

Süper Lig'de Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmaya kırmızı kart cezaları nedeniyle eksik kadroyla çıkacak Beşiktaş'ın savunma dörtlüsü, Gary Medel, Pepe, Dusko Tosic ve Caner Erkin'den oluştu. Savunmanın önünde Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup görev alırken, orta sahada Quaresma, Anderson Talisca ile Ryan Babel oynadı.





- Adriano ve Gökhan Gönül kadroda yok

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi Leipzig karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı.

Sezon başında ameliyat edilen ve takım çalışmalarına başlayan Gökhan Gönül de hazır olmadığı gerekçesiyle teknik direktör Güneş tarafından kadroya dahil edilmedi.





- Medel yine sağ bek

Siyah-beyazlı ekipte, derbi maçta olduğu gibi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de sağ bekte Gary Medel görev yaptı.

Fenerbahçe maçında bir penaltıya sebebiyet veren Medel, Leipzig karşılaşmasında rakibin soldan hücumlarını engellemeye çalıştı.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Jeremain Lens, Tolgay Arslan ve Necip Uysal, yedek soyundu.

G Grubu'nun ikinci karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olan Leipzig'de ise geçen sezon Galatasaray forması giyen ve Vodafone Park'ta gol atan Bruma, yedekler arasında yer aldı. Bu arada, Alman temsilcisinde son antrenmana kadar durumları netlik kazanamayan futbolculardan Naby Keita ilk 11'de sahaya çıkarken, Kevin Kampl yedek olarak oyuna başladı.

- Taraftarlardan Caner Erkin'e büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının önemli karşılaşmasında tribünleri tamamen doldurdu.

Siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan ekiplerinde öncelikle Caner Erkin'i tribünlere çağırdı. Taraftarlar, Caner Erkin'i alkışlarla desteklerken, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin hemen öncesinde tüm oyuncuları tribünlere çağırarak moral verdi.

Leipzigli 100 kadar taraftar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Bu arada UEFA Gençlik Ligi'nde Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan maç, 1-1 beraberlikle tamamlandı.